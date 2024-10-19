Fransa, BM Raportörü’nü Antisemitizmle Suçladı

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Fransa, Yahudi soykırımı ve Gazze'deki soykırım arasında bağ kuran Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'yi, Yahudi karşıtı (antisemitizm) olmakla suçladı.

Fransa'nın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun X hesabından yapılan açıklamada, "Francesca Albanese Hanım'ın 14 Ekim'de yaptığı açıklamalar kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BM'nin nefret ve Yahudi karşıtı söylemlerle mücadele edilen bir yer olması, antisemitizmin hiçbir alanda yer bulmaması gerektiği belirtilirken, "(BM) İnsan Hakları Konseyi, BM sisteminin asgari etik ve deontolojiye uyulmaması durumundan getirdiği tüm sonuçları çıkarmalıdır." ifadesine yer verildi.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, bu eleştiriye, X hesabından Fransa misyonunun açıklamasını alıntılayarak yanıt verdi.

Albanese, "Özgürlükler ve eşitlik ülkesi, 14 Ekim'deki hangi sözlerimi utanç verici ve Yahudi karşıtı bulduğuna açıklık getirebilir mi?" sorusunu sordu.

Sosyal medyadan 14 Ekim'de yaptığı açıklamanın ekran kaydını paylaşan Albanese, "Bu (sözlerden) bahsettiğinizi varsayıyorum" ifadesini kullandı.

BM Raportörü Albanese, Fransa'nın antisemitizm suçlamasının kendisini Yahudi karşıtı yapmadığını belirtti.

Fransa'nın tepki verdiği açıklama

Albanese, 14 Ekim'de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tarihleri ??nedeniyle Almanların ve İtalyanların, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun şu anda tüm bölgeye yayılan Gazze saldırısına karşı ön saflarda yer alacakları düşünülebilirdi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, 100 yıl önce Nazi Almanyasının yayılmasına ve "saf ırk"a uymayan insanların soykırımına yol açan şeye karşı ortak kayıtsızlığın "aptallık" olduğunu savunarak, "Ve bu, başka bir soykırımın, başka bir savaşın ve muhtemel bir başka uluslararası savaşın olmasına sebebiyet verdi. Bunun olmasını mümkün kılanlara yazıklar olsun." ifadesini kullanmıştı.