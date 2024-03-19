NEW Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) artık daha fazla gecikmemesi, Gazze için "hemen, 24-48 saat" içinde harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
De Riviere, BMGK'de düzenlenen kapalı Gazze oturumu öncesinde basına açıklama yaptı.
Filistin halkının açlık ve hastalıklardan da çok büyük acı çektiğine dikkati çeken de Riviere, "Bu doğal bir afet değil. Hemen sonlandırılmalı." dedi.
De Riviere, "BMGK, Gazze için artık daha fazla gecikmeden harekete geçmeli. Bu hemen 24-48 saat içinde gerçekleşmeli." çağrısında bulundu.
BMGK'nin 7 Ekim'in ardından Gazze'yle ilgili 2 farklı karar kabul ettiğini ancak bunların da uygulanmadığını dile getiren de Riviere, "Artık BMGK sorumluluğunu yerine getirmeli, daha fazla bekleyemeyiz." diye konuştu.
De Riviere, ramazan ayı boyunca ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve tam insani yardım erişiminin sağlanması, daha sonra da kalıcı ateşkes için hemen çalışmaların başlaması gerektiğini söyledi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 593 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
Son Dakika › Güncel › Fransa BM'ye çağrıda bulundu: Gazze için harekete geçin! - Son Dakika
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