Fransa BM'ye çağrıda bulundu: Gazze için harekete geçin! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa BM'ye çağrıda bulundu: Gazze için harekete geçin!

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze için hemen harekete geçmesi gerektiğini söyledi. De Riviere, Gazze'deki acil durumun sonlandırılması ve insani yardımın sağlanması çağrısında bulundu.

19.03.2024 01:29  Güncelleme: 01:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) artık daha fazla gecikmemesi, Gazze için "hemen, 24-48 saat" içinde harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

De Riviere, BMGK'de düzenlenen kapalı Gazze oturumu öncesinde basına açıklama yaptı.

Filistin halkının açlık ve hastalıklardan da çok büyük acı çektiğine dikkati çeken de Riviere, "Bu doğal bir afet değil. Hemen sonlandırılmalı." dedi.

De Riviere, "BMGK, Gazze için artık daha fazla gecikmeden harekete geçmeli. Bu hemen 24-48 saat içinde gerçekleşmeli." çağrısında bulundu.

BMGK'nin 7 Ekim'in ardından Gazze'yle ilgili 2 farklı karar kabul ettiğini ancak bunların da uygulanmadığını dile getiren de Riviere, "Artık BMGK sorumluluğunu yerine getirmeli, daha fazla bekleyemeyiz." diye konuştu.

De Riviere, ramazan ayı boyunca ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve tam insani yardım erişiminin sağlanması, daha sonra da kalıcı ateşkes için hemen çalışmaların başlaması gerektiğini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 593 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Kaynak: AA

Fransa, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa BM'ye çağrıda bulundu: Gazze için harekete geçin! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde Muhtar Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı
    01:38 Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde Muhtar Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı

    Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde muhtarlık seçimlerinde aday olan Münevver Adan, seçim ofisi olarak kullandığı yerde kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından ikinci kez silahlı saldırıya uğradı. Adan, saldırıların tekrarlanmasından endişe ediyor ve can güvenliğinden endişe duyuyor. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

  • İngiltere ve İrlanda'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü anıldı
    01:36 İngiltere ve İrlanda'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü anıldı

    İngiltere ve İrlanda'da düzenlenen anma programlarıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı. Türk Hava Şehitliği'nde yapılan törene diplomatlar, sivil toplum kuruluşları ve Türk vatandaşları katıldı. İrlanda'da ise Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törende şehitler ve İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı.

  • Murat Kurum: İstanbul'un 7 milyar dolar kaynağı nerede?
    01:29 Murat Kurum: İstanbul'un 7 milyar dolar kaynağı nerede?

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun engellendiği yönündeki iddiasına cevap vererek, İstanbul'un 7 milyar dolarlık kaynağının nerede olduğunu sordu. Kurum, İstanbul'un kaynaklarının yeterli olduğunu belirterek, bütçenin yatırıma ayrılması halinde vaatlerin gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Ayrıca, Kanal İstanbul projesinin öncelikleri arasında olmadığını ve İstanbul Belediyesi'nin rant olarak görülmeyeceğini vurguladı. Kurum, su sorununu çözeceklerini, taksi yönetimini tek merkezden sağlayacaklarını, sokak hayvanlarına bakım merkezleri ve yaşam alanları oluşturacaklarını, dijital beyaz masa ile sorunların çözümünü takip edeceklerini ve ulaşım sorununu çözeceklerini söyledi.

  • Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Şahsın Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi
    01:28 Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Şahsın Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

    Tekirdağ'ın Saray ilçesinde devriye görevi yapan Jandarma ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada 8 gram esrar ve 5 gram metamfetamin isimli sentetik uyuşturucu madde buldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem başlatıldı.

  • İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düştü, o onlar kamerada
    01:10 İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düştü, o onlar kamerada

    Antalya'nın Alanya ilçesinde intihar teşebbüsü için köprüye çıkan bir kişi, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayıp aşağı düştü. Ağır yaralanan genç, cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan genç hakkında inceleme başlatıldı.

  • Alanya'da intihar teşebbüsü sırasında genç köprüden düştü
    00:58 Alanya'da intihar teşebbüsü sırasında genç köprüden düştü

    Antalya'nın Alanya ilçesinde intihar teşebbüsü için köprüye çıkan bir kişi, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayarak aşağı düştü. Olay anı cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.


23:34 83 gündür haber alınamayan Prenses Kate Middleton’tan ilk görüntü 83 gündür haber alınamayan Prenses Kate Middleton'tan ilk görüntü
23:05 Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler
22:10 Erdoğan, Putin’i tebrik etti ve Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı Erdoğan, Putin'i tebrik etti ve Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı
21:23 Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı
18:32 Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan’da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı
00:15 Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ’nün 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu
23:45 Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat’a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat'a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım
21:09 Ali Koç’un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın Ali Koç'un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın
20:49 Yenikapı Miting Alanı’nda teröristbaşı Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı Yenikapı Miting Alanı'nda teröristbaşı Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı
19:21 Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu
18:54 Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 01:38:18. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa BM'ye çağrıda bulundu: Gazze için harekete geçin! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement