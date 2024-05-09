Fransa Büyükelçisi Dumont, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Küçük\'ü ziyaret etti

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(DİYARBAKIR) - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Fransa'nın Ankara Büyükelçisi İsabelle Dumont ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'ü ziyaret etti.

Başkan Küçük ile Büyükelçi Dumont baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Başkan Küçük, Dumont'a geleneksel Şahmeran figürünü hediye etti.