Macron iki ayın sonunda kararını verdi! İşte Fransa'nın yeni başbakanı - Son Dakika
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Macron iki ayın sonunda kararını verdi! İşte Fransa'nın yeni başbakanı

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, erken seçimlerden sonra haftalarca süren görüşmelerin ardından Avrupa Birliği'nin eski Brexit müzakerecisi Michel Barnier'i yeni başbakanı olarak atadı.

05.09.2024 14:36  Güncelleme: 15:55
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sonuçsuz kalan bir erken seçimin ardından haftalarca süren görüşmelerin sonrası Avrupa Birliği'nin eski Brexit müzakerecisi Michel Barnier'i yeni başbakanı olarak atadı.

MUHAFAZAKAR BİR SİYASETÇİ

73 yaşındaki Barnier, 2016-2021 yılları arasında AB'nin İngiltere ile bloktan çıkış görüşmelerine liderlik etti. Muhafazakâr siyasetçi bundan önce çeşitli Fransız hükümetlerinde görev aldı ve aynı zamanda AB Komiserliği yaptı.

Macron geçtiğimiz haftalarda bir dizi potansiyel başbakanı değerlendirdi ancak hiçbiri istikrarlı bir hükümeti garanti edecek kadar destek toplayamadı ve Barnier hükümetinin reformları askıda kalan bir parlamento tarafından kabul ettirebileceğinin garantisi yok. Ancak en azından temmuz başında yapılan seçimlerin ardından parlamentodaki en büyük partilerden biri olan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN), bugün erken saatlerde, belirli koşulları yerine getirmesi halinde Barnier'i reddetmeyeceğinin sinyalini verdi.

Fransa Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan, en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor. Macron, seçimin galibi solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets'i atamayı reddetmişti.

NE OLMUŞTU?

Macron 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın galip gelmesinin ardından siyaset arenasına "netlik" kazandırmak için Ulusal Meclisi feshederek erken genel seçime gitme kararı almıştı. Solcu Yeni Halk Cephesi'nin en fazla milletvekili çıkardığı seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamış ve seçimler Fransa tarihinin en parçalı meclis tablosunu çıkarmıştı. Macron, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca yeni bir başbakan atamayacağını bildirmiş ve istifasını sunan Gabriel Attal hükümetinin bir süre daha görevde kalmasını istemişti.

Olimpiyat Oyunları boyunca askıya aldığı müzakereleri 23 Ağustos'ta başlatan Macron, seçimin galibi solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets'i atamayı reddetmiş ve müzakereleri sürdüreceğini bildirmişti. Fransa'da erken genel seçimlerin ardından Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubunu 193 milletvekili ile NFP ve bağlantılılar oluştururken onu 166 milletvekili ile Macron'un iktidar koalisyonu ve 142 milletvekili ile aşırı sağcı RN ve ortakları izliyor.

Macron iki ayın sonunda kararını verdi! İşte Fransa\'nın yeni başbakanı

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Son Dakika Güncel Macron iki ayın sonunda kararını verdi! İşte Fransa'nın yeni başbakanı - Son Dakika

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