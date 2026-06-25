Fransa'da Aşırı Sıcaklar ve Orman Yangını Riski

Fransa'da etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle ülke genelinde alarm seviyeleri yükseltildi. 72 vilayette sıcaklık alarmı verilirken, 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle turuncu alarm ilan edildi. Ülkede devam eden yangınlar ve sıcak hava nedeniyle can kayıpları da yaşandı.

AŞIRI SICAKLAR REKOR KIRDI

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'ın açıklamasına göre, 23 Haziran ve 24 Haziran ülkede şimdiye kadar kaydedilen en sıcak günler arasında yer aldı.

Dün başkent Paris'te hava sıcaklığı 40,3 dereceye ulaşırken, Bordeaux'da 41,8, Cazaux kentinde ise termometreler 43,6 dereceyi gösterdi. Ülke genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle bugün 72 vilayette kırmızı alarm ilan edildi.

ORMAN YANGINI RİSKİ YÜKSELDİ

Aşırı sıcakların etkisiyle Fransa'da orman yangını riski de arttı. 48 vilayette yangın riski nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltilirken, Haute-Garonne ve Deux-Sevres vilayetlerinde ise en yüksek seviye olan kırmızı alarm verildi.

Vatandaşların yangın ihbarlarını bildirdiği Feux de Foret platformuna göre, ülke genelinde şu anda 26 farklı noktada yangın devam ediyor.

TARIM ARAZİLERİ KÜLE DÖNDÜ

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Indre ve Cher vilayetleri sınırında hasat sırasında çıkan yangında 110 hektarlık tarım alanı kül oldu. Yaklaşık 80 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın dün akşam kontrol altına alınırken, bir bina da kullanılamaz hale geldi.

SICAKLAR CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Fransa'da 18 Haziran'dan bu yana etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle 48 kişi suda boğularak yaşamını yitirdi. Pas-de-Calais Valiliği de aşırı sıcakların bölgede meydana gelen 3 ölümle bağlantılı olabileceğini açıkladı.