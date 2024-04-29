Fransa\'da Ekolojistler Partisi, Netanyahu\'nun tutuklanması için UCM soruşturmasına katılma çağrısı yaptı

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Fransa'da, muhalefetteki Ekolojistler Partisi, hükümetten, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarma ihtimalinin olduğu soruşturmaya aktif olarak katılmasını istedi.

Ekolojistler Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılma ihtimalinin, Fransa'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerinde bir "kopuşu" zorunlu kıldığı belirtildi.

Gazze'de İsrail hükümeti tarafından 200 gündür sürdürülen "korkunç katliam" karşısında Fransız hükümetinin "daha açık" bir pozisyon almaya çağrıldığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un uluslararası hukuka saygı konusunda "sözden öteye" geçmesi gerektiği kaydedildi.

Hükümetin, Netanyahu hakkındaki UCM soruşturmasına aktif olarak katılmasının talep edildiği açıklamada, hükümetin, UCM'nin kararını uygulamada "ahlaki, siyasi ve hukuki zorunluluğu" olduğu dile getirildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin işlediği savaş suçlarına ilişkin delillerin toplanmasında da hükümetin mahkemeye teknik ve finansal araçlar sağlaması gerektiği vurgulandı.

Netanyahu olası tutuklama kararına karşı görüşmeler gerçekleştiriyor

İsrailli Kanal 13 televizyonu, Ulusal Güvenlik Konseyinin, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti.

Netanyahu'nun, UCM'nin muhtemel kararını engellemek için Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan mevkidaşlarıyla görüşeceği aktarılmıştı.

Bu bağlamda, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Mike Herzog'un, ABD Kongresi ve ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle temaslarda bulunacağı kaydedilmişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin, 19 Nisan'daki haberinde de UCM'nin Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlediği gerekçesiyle Netanyahu ve İsrailli üst düzey yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma üzerinde çalıştığı duyurulmuştu.