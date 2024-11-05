Fransa'da Filistin Destekçisine Hapis Cezası

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Fransa'nın Nice şehrinde, mahkeme, Filistin destekçisi Amira Zaiter'e "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası verdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nice Ceza Mahkemesi, Yahudi kuruluşların şikayette bulunması üzerine 19 Eylül'de gözaltına alınan ve 18'i ertelenmiş 30 ay hapis cezası istemiyle yargılanan Zaiter hakkındaki hükmünü verdi.

Mahkeme, "terörün ve insanlığa karşı suçların propagandasını yapmak" ve "nefret söyleminde bulunmak" gibi 13 farklı suçlamayla karşı karşıya kalan Filistin destekçisi Zaiter'i, 2 yılı ertelenmiş olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca mahkeme, Zaiter'in 10 yıl süreyle seçilme hakkının elinden alınmasına ve davanın sivil taraflarına 10 bin avrodan fazla tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkemenin, Zaiter için verdiği kararın "oldukça ciddi" olduğunu dile getiren avukatları, "siyasi" olarak niteledikleri karara tepki gösterdi.

Zaiter, duruşmada, sosyal medya paylaşımlarında Gazze'deki soykırıma tepki gösterdiğini ve siyonizme karşı olduğunu belirtti. Duruşma sonunda Mahkeme Başkanı kendisine son sözlerini sorduğunda Zaiter, bir kez daha "Gazze'de bir soykırım yaşandığını" dile getirerek, tüm "gözdağı ve saldırılara" rağmen Filistinlileri savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Aktivist Zaiter, Nice'deki Filistin'e destek gösterilerini organize eden isimler arasında yer alıyordu ve 19 Eylül'de bazı Yahudi kurumların şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı.

Zaiter, bir yıllık hapis cezasını elektronik kelepçe ile çekebileceği için Nice'te tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilecek.