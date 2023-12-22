Fransa\'da İsrail vatandaşlığı bulunan milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmak isteniyor

Fransa'da 39 milletvekili, "savaş suçu propagandası" yaptığı gerekçesiyle İsrail vatandaşlığı da bulunan milletvekilli Meyer Habib'in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

Ouest-France gazetesinin haberine göre, Sosyalist Partisi (PS) ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden 39 milletvekili, Habib'in, bu hafta mecliste Gazze hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'e mektup gönderdi.

Milletvekilleri mektupta, Habib hakkında, mecliste Gazze'ye ilişkin sarf ettiği bu sözlerin "savaş suçu propagandası" teşkil edebileceği nedeniyle ciddi disiplin cezası verilmesini istedi.

Mektupta, anayasanın 26. maddesinden sorumlu komisyonun toplanarak, Habib'in dokunulmazlığının kaldırılması için inceleme yapması talep edildi.

Fransa Anayasasının 26. maddesi, parlamento üyelerinin görevi sırasında sarf ettiği sözler veya genel kuruldaki oyları nedeniyle yargılanamayacağını ve tutuklanamayacağını belirtiyor.

Ulusal Meclis'te 19 Aralık'ta hükümete soru faslı sırasında söz alan muhalefetteki LFI Milletvekili Eric Coquerel, burada bulunan Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'ya "Kim Gazze Şeridi'nin kuzeyinden sonra güneyini vuran (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin gerçek hedeflerinden şüphe edebilir ki? Oysa Filistinlilerden oraya (güneye) sığınmalarını istemişti." sorusunu yöneltmişti.

LFI milletvekilli ayrıca, İsrail hükümetinin Hamas'tan ziyade Gazze ve Batı Şeria'nın artık Filistin toprakları olmamasını sağlamayı amaçladığından kimsenin şüphe etmediğini belirtmişti.

Bu esnada Meyer Habib, Coquerel'in sözünü 2 kez keserek "(İsrail'in Gazze'deki işi) Bitmedi" demişti.

Farklı milletvekilleri, Habib'in bu sözleri nedeniyle kendisine yaptırım uygulanmasını talep etmişti.