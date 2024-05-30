Fransa\'da lise öğrencileri Gazze\'de ateşkes için yürüdü

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Fransa'nın Nice kentinde bulunan bir lisenin önünde toplanan yüzlerce öğrenci, " Gazze'de ateşkes" için yürüdü.

Nice'teki Guillaume Apollinaire Lisesi önünde bir araya gelen yaklaşık 200 lise öğrencisi, Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

Polisin güvenlik önlemleri aldığı gösteride, öğrenciler, "Özgür Filistin", "Katil İsrail", "Hepimiz Gazzeli gazetecileriz, hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" sloganları atarak şehir merkezine yürüdü.

Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları ile yaptıkları yürüyüş sırasında yoldan geçen çok sayıda sürücü de korna çalarak Filistin destekçisi öğrencilere destek verdi.

Yürüyüş, lisenin önünde son buldu.

Nice'in doğusunda yer alan Guillaume Apollinaire Lisesi, sendikaların Filistin için okullarda kuşatma eylemi yapılması çağrısına yanıt veren ilk okul olmuştu.