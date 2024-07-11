Fransa'da Milletvekili Rasta Tarzı Saçı Nedeniyle Irkçı Yorumlara Maruz Kaldı - Son Dakika
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Fransa'da Milletvekili Rasta Tarzı Saçı Nedeniyle Irkçı Yorumlara Maruz Kaldı

Fransa'da Yeşiller Partisi (EELV) Milletvekili Steevy Gustave, Ulusal Meclis'te rasta tarzı ördüğü saçı nedeniyle başka bir milletvekilinin ırkçı yorumlarına maruz kaldı. Gustave'ye destek mesajları sosyal medyada yayıldı ve saç ayrımcılığının tanınması ve cezalandırılması için yasa tasarısı kabul edildi.

11.07.2024 18:33
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Fransa'da Yeşiller Partisi (EELV) Milletvekili Steevy Gustave, Ulusal Meclis'te rasta tarzı ördüğü saçı nedeniyle başka bir milletvekilinin ırkçı yorumlarına maruz kaldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, solcu ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi'nden aday olarak milletvekili seçilen EELV'li Gustave, Ulusal Meclis'te saçıyla ilgili ırkçı ve ayrımcı yorumlarla karşılaştı.

Beline kadar gelen rasta saçlara sahip Gustave, ismini vermek istemediği bir milletvekilinin kendisine "Sen milletvekilisin, değil mi? Saçını kestirmen lazım." dediğini açıkladı.

Olayın ardından çok sayıda siyasetçi, sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla Gustave'ye destek verdi.

EELV lideri Marine Tondelier, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Olduğun gibi kal, seni böyle seviyoruz. Bizi Ulusal Meclis'te temsil ettiğin için son derece gururluyuz." ifadesini kullandı.

EELV'li Milletvekili Sandrine Rousseau, "Evet milletvekilisin ve biz bundan gurur duyuyoruz." yorumunu yaptı.

"Tüm desteğinin Steevy Gustave ile olduğunu" belirten EELV'li Milletvekili Sabrina Sebaihi, "Sadece bir hatırlatma: Rastalı saçların profesyonel bir ortamda uygunsuz olduğunu düşünmek ayrımcı ve ırkçıdır." ifadelerini kullandı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Milletvekili François Piquemal ise "Nazi şapkasındansa rastalı saçları tercih ederiz." diyerek Gustave'ye desteğini gösterdi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin adayı Ludivine Daoudi, erken seçimlerin 7 Temmuz'da yapılan ikinci turu öncesinde Nazi şapkası taktığı eski bir fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından milletvekilliği yarışından çekilmişti.

Fransa'da Ulusal Meclis, 28 Mart 2024'te, profesyonel ortamda saç ayrımcılığının tanınmasına ve cezalandırılmasına yönelik yasa tasarısını kabul etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Milletvekili Rasta Tarzı Saçı Nedeniyle Irkçı Yorumlara Maruz Kaldı - Son Dakika

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