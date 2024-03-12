Fransa'da Müslüman Öğrenciler İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı

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Fransa'da Müslüman Öğrenciler (EMF) Derneği üyeleri, aylardır İsrail ordusunun saldırdığı Gazze'de devam eden "soykırımı" kınadı.

Avrupa'nın farklı üniversitelerinde Filistin halkıyla dayanışma günü kapsamında, etkinlikler düzenleniyor.

EMF Derneği, Instagram hesabından, kıtadaki farklı üniversitelerde düzenlenen Filistin halkıyla dayanışma günü çerçevesinde bildiri yayımladı.

Bildiride, İsrail'in bölgedeki saldırılarının ve Batı Şeria'da sömürgeciliğin son bulmasının yanı sıra Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması çağrısı da yapıldı.

"EMF, Gazze'de devam eden insan hakları ihlallerini ve soykırımı kınıyor." ifadesine yer verilen bildiride, Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı aldığı ihtiyati tedbir kararına rağmen Gazze'de saldırıların ve açlığın devam ettiğine dikkat çekildi.

Bildiride, EMF'nin Filistin halkıyla ve özellikle İsrail'in Gazze'deki saldırılarının tahribatıyla karşı karşıya kalan öğretim üyeleri ve öğrencilerle dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana 31 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü belirtilen bildiride, "İsrail ordusu kasten akademisyenleri hedef aldı, 94 profesörü, 231 öğretim üyesini, 4 bin 300'den fazla öğrenciyi öldürdü. Gazze'deki üniversiteler ve 346 okul yerle bir oldu." açıklamasına yer verildi.

Bildiride, Gazze'de eğitim sisteminin yok edilmesi, "işgalci" İsrail ordusunun saldırıları, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki üniversitelerdeki şiddet eylemleri kınandı.

X sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamaya göre Paris Dauphine Üniversitesinde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, Filistin halkıyla dayanışma için 1 dakikalık saygı duruşu yaptı.