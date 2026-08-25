Fransa'da Siber Güvenlik Önlemleri Artıyor

Fransa'da hükümet, devlet kurumlarına yönelik artan siber saldırılar karşısında veri güvenliğinin güçlendirilmesini istedi.

Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure BFMTV'de katıldığı programda son dönemlerde ulusal mali kurumları hedef alan siber saldırıları değerlendirdi.

Durumun ciddiyetinin farkında olduklarını belirten Lescure, siber saldırılar nedeniyle verileri çalınan kişilerden hükümet adına tekrar özür diledi.

Son yıllarda çeşitlenen saldırılarla mücadele konusunda Fransa'nın yeterli seviyede olmadığını kaydeden Lescure, teknolojik yönetişim sistemlerinin geliştirilmesinin ve siber güvenliğin artırılmasının gerekliliğini vurguladı.

Son dönemlerde resmi kurumlara yönelik siber saldırıların arttığı Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu siber güvenlik ekibi oluşturulması talimatını vermişti.

Fransa'da Milli Eğitim Bakanlığı ve vergi kurumları dahil farklı resmi kurumlara yapılan siber saldırılarda yüz binlerce kişinin verileri ele geçirilirken, tekrar eden saldırılar karşısında yeterli önlemler alınmadığı gerekçesiyle hükümete tepkiler artmıştı.