Fransa'da Tek Motorlu Uçağın Otoyola Düşmesi Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fransa'da Tek Motorlu Uçağın Otoyola Düşmesi Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Fransız basınında çıkan haberlere göre, başkent Paris yakınlarındaki havaalanından kalkan tek motorlu küçük uçak, yüksek gerilim hattıyla temas etmesinin ardından Seine-et-Marne vilayetindeki A4 otoyoluna düştü. Kazada uçaktaki 3 kişi hayatını kaybederken, otoyoldaki araçlar kazaya karışmadı. Otoyolun her iki yönü trafik akışına kapatıldı ve kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

30.06.2024 23:33
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Fransa'da tek motorlu küçük uçağın otoyola düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, başkent Paris yakınlarındaki havaalanından kalkan uçak, yüksek gerilim hattıyla temas etmesinin ardından Seine-et- Marne vilayetindeki A4 otoyoluna düştü.

Tek motorlu küçük uçaktaki 3 kişi yaşamını yitirirken, otoyoldaki araçlar kazaya karışmadı.

Kaza nedeniyle otoyolun her iki yönü trafik akışına kapatıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Tek Motorlu Uçağın Otoyola Düşmesi Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Tek Motorlu Uçağın Otoyola Düşmesi Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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