Fransa'da Yerel Seçimlerin İkinci Turu Yarın

21.03.2026 09:39
Fransa, yerel seçimlerin ikinci turuna hazırlanıyor. 26 milyon seçmen oy kullanacak.

Fransa'da seçmenler yarın yerel seçimlerin ikinci turu için sandık başına gidecek.

Fransa'da iki turlu yerel seçimler her 6 yılda bir düzenleniyor.

Belediye meclis üyesi adayları farklı parti ve ittifakların sunduğu listeler halinde yerel seçimlere katılıyor.

Ülkede 15 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerin ilk turunda Saint-Denis, Henin-Beaumont, Cannes kentleri dahil 33 bin 326 belediyede belediye başkanları ve meclis üyeleri seçildi.

Seçimlerin ilk turundan itibaren çok sayıda kentte seçmenler, mevcut merkez sağcı, sosyalist veya aşırı sağcı belediye başkanlarını 6 yıl için göreve çağırdı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin ilk turda yeniden seçildiği kentler arasında Perpignan ve Bruay-la-Bruissiere yer aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans ilk turda büyük kentlerde belediye başkanı çıkaramadı.

Öte yandan, Macron'un eski Başbakanı Edouard Philippe, kuzeydeki Havre belediyesinde ilk turda belediye başkanı seçildi.

Paris, Marsilya ve Lyon'un akıbeti merak ediliyor

Seçimlerin ikinci turu kapsamında henüz belediye başkanı seçilmeyen yaklaşık 1571 belediyede seçim düzenlenecek. Bu nedenle ikinci tur için yaklaşık 26 milyon seçmen yarın sandık başına gidecek.

Seçimlerin ikinci turunda 4 bin 355 listede yaklaşık 124 bin aday yarışacak.

İlk turdan itibaren belediye başkanını belirleyemeyen ülkenin en büyük 3 kenti olan Paris, Marsilya ve Lyon'un akıbeti merak ediliyor.

Bu 3 kentteki seçmenler, yaşadıkları ilçelerin ve merkez belediye meclislerinin üyelerini seçecek.

Paris'te ikinci tura kalmaya hak kazananlar arasında mevcut sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun yardımcısı Emmanuel Gregoire, Macron'un merkez sağcı eski Kültür Bakanı Rachida Dati, LFI Partisinden Sophia Chikirou yer aldı.

Aşırı sağcı Yeniden Fetih Partisinden Sarah Knafo, Paris'te ikinci tura kalmaya hak kazanmasına rağmen adaylığını geri çekerken, Ufuklar Partisinden Pierre-Yves Bournazel ise listesini Dati'nin listesiyle birleştirdi.

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Marsilya'da mevcut sosyalist Belediye Başkanı Benoit Payan, aşırı sağcı Franck Allisio ve merkez sağcı Martine Vassal, kenti 6 yıl yönetmeye hak kazanmak için ikinci turda yarışacak.

Payan, bu kentte ikinci tura katılmaya hak kazanan solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) belediye başkan adayı Sebastien Delogu ile listelerini birleştirmeyi reddetti.

Delogu, Marsilya'nın aşırı sağcıların eline düşmemesi gerektiğini savunarak, adaylığını çekti.

Lyon kentinde ise ilk turda neredeyse aynı oy oranına ulaşan solcu aday Gregory Doucet ve merkez sağcı aday Jean-Michel Aulas, ikinci turda tekrar seçmenlerin karşısına çıkacak.

Bu kentte ilk turda oyların yüzde 10,41'ini alan LFI adayı Anais Belouassa-Cherifi, ikinci tur için Doucet ile listelerini birleştirdi.

Yerel seçimlerin ikinci turunda belediyelerde en yüksek oy oranına sahip olan liste, belediye meclisinin sandalyelerinin yarısını kazanıyor.

Geriye kalan sandalyeler ise aynı belediye için yarışan ve oyların yüzde 5'ten fazlasını alan tüm listelerin oy oranlarına orantılı olarak dağıtılıyor.

Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayacak olan oy kullanma işlemi, küçük kentlerde 18.00'de, başkent Paris gibi büyük kentler de ise 20.00'ye kadar devam edecek.

Seçimlerin resmi olmayan sonuçları, seçim yasaklarının sona erdiği 20.00'den itibaren medyada duyurulacak.

Fransa'daki 68 belediye için herhangi bir aday başvuruda bulunmazken, bu belediyelerde seçim düzenlenmeyecek ve belediye işleri valiliğin atadığı 3 kişilik bir delegasyon tarafından yürütülecek.

Kaynak: AA

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı
İsrail savaşı büyütüyor Bir ülkeyi daha vurdular İsrail savaşı büyütüyor! Bir ülkeyi daha vurdular
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
İran’da yeni suikast Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
Türk esnafının en fazla yaptığı meslek “bakkallık“ Türk esnafının en fazla yaptığı meslek "bakkallık"
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti 6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı

09:59
Takımda kalması artık mucize Okan Buruk’tan bomba Icardi kararı
Takımda kalması artık mucize! Okan Buruk'tan bomba Icardi kararı
09:53
UEFA’dan Liverpool’a Noa Lang soruşturması
UEFA'dan Liverpool'a Noa Lang soruşturması
09:49
Bu parayı veren alır Beşiktaş Orkun’un bonservisini belirledi
Bu parayı veren alır! Beşiktaş Orkun'un bonservisini belirledi
09:11
Erdoğan’dan Arda Güler’e: 68 metreden taktı
Erdoğan'dan Arda Güler'e: 68 metreden taktı
08:59
Pezeşkiyan’dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
08:57
Manchester United’a büyük şok
Manchester United'a büyük şok
08:52
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
08:31
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu Dikkat çeken intihar notu
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Dikkat çeken intihar notu
08:20
Altında 43 yıl sonra bir ilk En büyük haftalık kaybı yaşadı
Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı
07:33
İran gizli silah mı kullandı 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
03:18
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
