Fransa'dan BMGK Veto Hakkına Destek

Fransa, 11 Afrika ülkesinin daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) veto hakkının soykırım, insanlığa karşı suçlar gibi vakalarda sınırlandırılmasına yönelik girişimine katıldığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarına karşı dünya halklarını korumak için yeni bir adım atıldığını kaydetti.

Barrot, "Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Afrika İleriye Zirvesi (Africa Forward) kapsamında 11 Afrika ülkesinin daha, Fransa ve Meksika'nın öncülüğündeki BMGK'nin veto hakkının düzenlenmesine yönelik girişime katılmasıyla, söz konusu girişimi destekleyen ülke sayısı 118'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

BM'nin etkin olarak çalışmasını sağlamak için artık bekleyemeyeceklerini belirten Barrot, BM'nin etkinliğinin artık veto hakkının kötüye kullanılması nedeniyle engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

Barrot, henüz bunu yapmamış olan tüm ülkeleri bu girişime katılmaya çağırdı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Filistin asıllı Fransız üyesi Rima Hassan ise Barrot'un paylaşımının altına, "Bir diplomasinin gücü sürekliliği ve tutarlılığına dayanır. Gazze'deki soykırım suçunu inkar ederek, İsrail'i her türlü yaptırımdan koruyarak, tarif ettiğiniz suçlardan sorumlu bir devlete silah tedarik ederek, her türlü inandırıcılığı kaybettiniz." yorumunu yaptı.

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika İleriye Zirvesi'nin kapanışında yaptığı konuşmada, kitlesel suç vakalarında BMGK'de veto yetkisinin kötüye kullanılmasına son vermeyi amaçlayan bu girişime desteğini dile getirdi.

Fransa ve Meksika, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve büyük çapta savaş suçları işlendiğinde BMGK'deki daimi ülkelerin veto hakkının sınırlandırılması için 2013'te ortak bir girişim başlatmıştı.