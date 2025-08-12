Fransa'dan İsrail'e Gazeteci Kınaması

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera'nın muhabiri Enes eş-Şerif dahil 6 gazetecinin ölümüne neden olan İsrail saldırısını kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 6 gazeteciyi öldürmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Fransa, Gazze Şeridi'nde haber verme görevini yürütürken Al Jazeera haber kanalına bağlı gazeteci ekibinin ölmesine neden olan İsrail saldırısını kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu gazetecilerin görevi başındayken hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Gazze'deki gazetecilerin ödediği ağır bedelden endişe duyulduğu" bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden saldırılarında 200'den fazla gazetecinin öldürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Fransa'nın, basın ve ifade özgürlüğü ile gazetecilerin korunmasına yönelik taahhüdünü yenilediği belirtildi.

"Gazeteciler asla hedef alınmamalı"

"Gazeteciler asla hedef alınmamalı. Onlar da tıpkı siviller gibi uluslararası insancıl hukuk tarafından koruma altındadır." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail makamlarından, yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne güvenli ve engelsiz bir şekilde çalışmasının sağlanması talep edildi.

Açıklamada, gazetecilerin özgür ve bağımsız şekilde hareket ederek, bölgede devam eden saldırılarda yaşananları belgeleyebilmesi gerektiğine işaret edildi.

İsrail ordusunun 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın aralarında bulunduğu 6 gazeteci yaşamını yitirmişti.