Fransa'dan İsrail'e Lübnan Uyarısı

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PARİS, 29 Eylül (Xinhua) -- Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Bakanlık Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Lübnan'da sivillere yönelik ayrım gözetmeyen her türlü eylemi kınadı.

Bakanlık, "Fransa, Lübnan'da herhangi bir kara operasyonuna karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Fransa'nın başta Hizbullah ve İran olmak üzere diğer aktörleri, daha fazla istikrarsızlığa ve bölgesel bir çatışmaya yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırdığını belirtti.

Açıklamada, "Lübnan ve İsrail'deki sivillerin güvenliği ve korunması garanti altına alınmalı" denildi.

İsrail, Pazartesi gününden bu yana Lübnan'daki hava saldırılarını yoğunlaştırdı ve 2006'dan bu yana bölgedeki en kapsamlı askeri harekatını gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı bu hafta içinde saldırılar nedeniyle yaklaşık 700 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.