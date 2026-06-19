Fransa'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
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Fransa'dan İsrail'e Tepki

19.06.2026 13:35
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Fransa, ABD-İran mutabakatına rağmen İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşı çıkıyor.

Fransız hükümeti ABD- İran mutabakatına rağmen Lübnan'da saldırılarını sürdüren İsrail'e tepki göstererek, Washington'un Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine ateşkese uyması için baskı yapmasını istedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransız kanalı France Info'da katıldığı programda ABD-İran mutabakatı ve Lübnan'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barrot, mutabakat kapsamında 30 gün içinde yeniden deniz trafiğine açılması beklenen Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin tesisi için İngiltere ve Fransa öncülüğünde kurulan misyonun harekete geçmeye hazır olduğunu yineledi.

Bu misyonun tamamen savunma amaçlı ve savaşan taraflardan ayrı olduğunu hatırlatan Barrot, Lübnan'da ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail'e de tepki gösterdi.

Barrot, "(ABD-İran mutabakatı) Bu anlaşmanın ilk maddesi, Lübnan dahil bütün cephelerde çatışmaların durması. İsrail hükümeti buna saygı göstermeli." diye konuştu.

Ayrıca Barrot, özellikle ABD'nin İsrail'in mutabakata saygı duymasını sağlamak için Netanyahu hükümeti üzerinde "gerekli tüm baskıyı uygulamasını" istedi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almak istemesine ilişkin Barrot, Fransa'nın Boğaz'da "her türlü geçiş ücretine, ablukaya ve şantaja" karşı olduğunu söyledi.

Barrot, Fransa'nın İran ile yapılacak nükleer müzakerelerde rol oynamak istediğinin de sinyalini verdi.

ABD-İran mutabakatının nihayetinde varılacak olası anlaşmada "İran'ın vereceği büyük tavizlerin karşılığında Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımların kaldırılmasını isteyeceğini" belirten Barrot, bu kararın da BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan Fransa'nın onayı olmadan alınamayacağını vurguladı.

ABD-İran mutabakatı, İran'ın nükleer programı konusunda gelecek 60 gün içinde müzakerelerin yapılmasını ve nihai anlaşmanın BM tarafından onaylanmasını öngörüyor.

Lübnan, 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail-İran Savaşını sonlandırmak için 14 Haziran'da varılan ABD-İran mutabakatının uygulanmaya koyulmasında en hassas başlıklardan biri olurken, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine İsrail'in gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti.

17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen İsrail Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

ABD-İran mutabakatı

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika

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