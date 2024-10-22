Fransa'dan Şengen Ülkeleri İçin Sınır Kontrolü Talebi - Son Dakika
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Fransa'dan Şengen Ülkeleri İçin Sınır Kontrolü Talebi

Fransa, 6 Avrupa ülkesindeki sınır kontrollerini 6 ay uzatmayı önerdi, terör tehdidi gerekçe gösterdi.

22.10.2024 13:47
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Fransa, iç sınır kontrollerinin bulunmamasını öngören Şengen Bölgesi içinde yer alan 6 Avrupa ülkesine yönelik sınır kontrollerinin 6 ay daha sürdürülmesini istediğini bildirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa hükümeti, Belçika, İspanya, Lüksemburg, İsviçre, Almanya ve İtalya sınırlarında uyguladığı sınır kontrollerini 30 Nisan 2025'e kadar sürdürmek istediğini Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna iletti.

Yaklaşık 10 yıldır ülke içi noktalarda kontrolleri sürdüren Fransa, bu 6 ülke sınırlarında uygulanan ve daha önce 31 Ekim'de sonlandırılacağı duyurulan güvenlik önlemlerini, "terör tehditleri ve düzensiz göçe ilişkin endişeler" nedeniyle 6 ay daha uzatmak istedi.

Fransa, son olarak ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları nedeniyle 1 Mayıs-31 Ekim'de sınır kontrolleri uygulama kararı almıştı.

Fransız hükümeti, 2015'te Paris'teki terör saldırılarının ardından da Şengen Bölgesi içinde sınır kontrollerini uygulamaya başlamış ve bu önlemleri sık sık uzatmıştı.

AB Komisyonu, Şengen Bölgesi içinde "geçici" sınır kontrollerine izin veriyor ancak bu uygulamaların süresini 6 ayla sınırlı tutuyor. Almanya ve Fransa dahil birçok üye devlet farklı nedenlerle bu süreyi uzatarak sınır kontrollerini sürdürüyor.

Fransa'nın başkenti Paris ve Saint-Denis kentinde 13 Kasım 2015'te terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmiş, 100'ü ağır 400'den fazla kişi yaralanmıştı. Altı farklı noktada art arda düzenlenen saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Şengen Bölgesi

Lüksemburg'un Schengen kasabasında 14 Haziran 1985'te imzalanan ve 26 Mart 1995'te yürürlüğe giren anlaşma ile pek çok Avrupa ülkesi arasında sınır kontrolleri olmadan seyahat edilebiliyor.

Şengen Bölgesi mevcut durumda Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Hırvatistan'dan oluşuyor.

Normal şartlarda 27 Şengen ülkesi arasında sınır uygulamaları yapılmıyor.

Kaynak: AA

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