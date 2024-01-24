Fransa Dışişleri Bakanı: Gazze\'yi yeniden inşa etmek için uluslararası toplumun seferber olması gerekiyor

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için uluslararası toplumun tamamının seferber olması gerektiğini belirtti.

Sejourne, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu.

Gazze'deki durumun "trajik" olduğunu dile getiren Sejourne, çatışmanın bölgeye yayılma riskinden bahsetti.

Sejourne, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsrailliler ve Filistinliler arasında yaşananlarla ilgili bu konsey için iki seçenek var. Bir taraftan bölünmeyi, polemiği, kızıştırmayı, közleri üflemeyi seçenler var. Ukrayna'da olduğu gibi Orta Doğu'da da komşusunu işgal etmeyi, egemenliğini yok saymayı, birlik yerine bölünmeyi seçenler var. Ben başka bir seçim yapacağım."

Sejourne, "Fransa'nın dostluğunu bilen İsrail'e şunu söylemeliyim. Filistin devleti gerekli. Özellikle aşırıcı (Yahudi) yerleşimcilerin Filistin halkına yönelik şiddeti sona ermeli ve uluslararası hukuk herkesin için bağlayıcı." değerlendirmesini paylaştı.

Stephane Sejourne, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetini kınadı.

Tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yapan Sejourne, Gazze'deki halkın korkunç acılar yaşadığının altını çizdi.

"Gazze'deki kadın ve erkeklerin, çocukların acılarını duyalım." diyen Sejourne, bölgede acil ateşkes sağlanması için çalışmak gerektiğini vurguladı. Sejourne, yalnızca acil ateşkesle bölgedeki acıların son bulacağını kaydetti.

Gazze'de siviller, sivil altyapı, hastaneler, okul ve insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini ifade eden Sejourne, insani yardımın Gazze'nin kuzeyine kadar ulaşabilmesi gerektiğini bildirdi.

"Gazze'yi yeniden inşa etmek için uluslararası toplumun tamamı seferber olmalı." ifadesini kullanan Sejourne, Filistin ve İsrail arasında barış sürecinin yeniden başlatılması beklentisini dile getirdi.

Fransız Bakan, ülkesinin, 1967 sınırları temelinde yan yana olan iki devletli çözümden yana olduğunu kaydetti.

"Gazze, Filistin toprağı"

Sejourne, İsrail'in, Filistinlilerin yarın nasıl yönetildiğini ve egemenliğinin nereye kadar uzadığına karar verme yetkisi olmadığını vurgulayarak, "Gazze'deki Filistinlilerin kaderini belirlemek İsrail'e düşmüyor. Gazze, Filistin toprağı." açıklamasını yaptı.

Yemen'deki Husiler'in Kızıldeniz'deki saldırılarından ötürü duyduğu endişeyi ifade eden Sejourne, " Irak'ın egemenliğine yönelik ihlalleri kınadığını" söyledi.

Sejourne, Fransa'nın 2024'te Gazzeliler için 100 milyon avro daha yardım yapacağını belirtti.