Fransa'dan Han Yunus'taki Saldırıya Kınama

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Fransa'nın, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli" olduğu iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlenen saldırıyı kınadığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, bir gazetecinin "Han Yunus'taki saldırı hakkında bir yorumunuz var mı?" sorusuna yönelik yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Fransa, İsrail ordusu tarafından 'güvenli' olarak belirlenen bölge olan Han Yunus'a yakın El-Mevasi bölgesinde 9 Eylül'de gerçekleşen İsrail saldırısını kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Bu saldırının çok sayıda sivil can kaybına neden olduğu belirtilen açıklamada, bunun, "Gazze'deki sivil halk arasındaki felaket düzeyindeki can kaybı sayısını artırdığına" işaret edildi.

Açıklamada, "Fransa, herkesin uluslararası insani hukuku gözetme zorunluluğu olduğunu hatırlatıyor." ifadesine yer verilerek İsrail'e, bölgedeki sivil halkın güvenliğini garanti altına almak için her türlü tedbiri alması çağrısı yapıldı.

İsrail'den uluslararası insani hukuka ve özellikle "orantılılık ve ayrım ilkelerine" uyması istenen açıklamada, Fransa'nın Gazze'deki insani durumun aciliyeti karşısında bölgede ateşkes sağlanmasını talep ettiği aktarıldı.

İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara 3 füze saldırısı düzenlemiş, saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.