Fransa, İngiltere ve Almanya'dan UNRWA'ya Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa, İngiltere ve Almanya'dan UNRWA'ya Destek

Fransa, İngiltere ve Almanya, İsrail'in UNRWA faaliyetlerini yasaklamasından endişe duydu.

31.01.2025 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanları, İsrail hükümetinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bölgedeki faaliyetlerini yasaklamasından endişe duyduklarını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, İsrail'in UNRWA yasağına tepki gösterdi.

Açıklamada, İsrail'den uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sivil halka insani yardımın ulaşmasını sağlaması talep edildi.

Tel Aviv hükümetinin UNRWA'nın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ofisindeki varlığını yasaklayan yasayı uygulamasından derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası ortaklarıyla birlikte çalışmaya davet edildi.

Açıklamada, BM'nin herhangi bir kurumunun UNRWA'nın görevlerini aynı düzeyde üstlenebilecek donanıma sahip olmadığı belirtilirken, Filistinlilere temel insani yardım ve hizmetleri sağlaması için UNRWA'ya verilen görevin desteklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının desteklendiği vurgulandı.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik yasaklama kararı

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, dün yürürlüğe girmişti.

İsrail'in tanıdığı sürenin dolmasıyla UNRWA'nın BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk ederken yerel çalışanlar da merkeze gelmemişti.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, İngiltere, Politika, Filistin, Almanya, Güncel, İsrail, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, İngiltere ve Almanya'dan UNRWA'ya Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:09:45. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa, İngiltere ve Almanya'dan UNRWA'ya Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.