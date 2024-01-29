Fransa, İsrail\'deki yasa dışı yerleşim konferansını kınadı

Fransa, İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisinin öncülüğünde düzenlenen ve İsrail hükümetinden bakanların da katıldığı Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yasa dışı yerleşim yerlerinin yeniden inşasına çağrı yapılan konferansı kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın söz konusu konferansı kınadığı belirtilerek, İsrail makamlarının da bu tutumu açıkça kınamalarının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu bağlamda Fransa, Uluslararası Adalet Divanının yakın zamanda İsrail'in bu tür söylemleri önlemek ve cezalandırmak için elinden gelen tüm tedbirleri alma yükümlülüğünü ortaya koyduğunu hatırlatır." ifadesine yer verildi.

Filistinlilerin kendi topraklarında nerede yaşamaları gerektiğine karar vermesinin, İsrail hükümetine bağlı olmadığının altı çizilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin ve sakinlerinin geleceği, İsrail'le barış ve güvenlik içinde yaşayan birleşik Filistin Devleti çerçevesindedir." denildi.

Ne olmuştu?

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in partisinin öncülüğünde, 7 Ekim 2023 olaylarına cevaben, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Yahudi yerleşim yerleri kurulmasını teşvik etmek amacıyla Netanyahu hükümetinden bakanlar ile İsrail Meclis üyelerinin katılımıyla konferans düzenlenmişti.

Netanyahu hükümetinden 12 bakanın katıldığı konferansta, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kurulması savunulan yasa dışı yerleşim yerlerinin olduğu büyük bir harita sergilenmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce birçok kez, Gazze Şeridi'nde yeniden Yahudi yerleşim yerleri kurmanın halihazırda gerçekçi olmadığını ifade etmişti.

İsrail, Haziran 1967'de işgal ettiği Gazze Şeridi'nden 2005'te çekilerek bölgedeki Yahudi yerleşim yerlerini dağıtmıştı.

İsrailli 15 kuruluş, 11 Aralık 2023'te "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kontrolünü genişletmesi durumunda Gazze'deki yerleşim projelerine" hazırlık yapmak amacıyla bir konferans düzenlemişti. İsrailli bir müteahhitlik ve emlak şirketi de söz konusu "yerleşim yerlerindeki" konutlar için rezervasyon açmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu belirtiyor ve iki devletli çözümü baltaladığı gerekçesiyle İsrail'e yerleşim birimlerini durdurma çağrısı yapıyor.