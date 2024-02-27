Fransa, İsrail\'in yasa dışı konut inşa planını kınadı

Fransa yönetimi, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 bin 300 yasa dışı konut inşa planını onaylama çağrısı yapmasını kınadı.
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, işgal altındaki Filistin topraklarında her türlü yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa etme veya büyütme projesinden İsrail yönetimini kaçınmaya çağırdığı ifade edildi.
Açıklamada, Fransa'nın, uluslararası hukuka aykırı olan sömürge politikasına karşı olduğu ve Paris yönetiminin, İsrailli sağcı bakan Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 bin 300 yasa dışı konut inşa planını onaylamaya çağırmasını katı şekilde kınadığı kaydedildi.
Uluslararası Adalet Divanında İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmaların devam ettiği hatırlatılan açıklamada, bu kapsamda Fransa'nın 21 Şubat'ta İsrail'in sömürge politikasının durdurulması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.
Bölgede sömürge politikasının sürdürülmesinin, Filistin devletinin kurulması hedefiyle bağdaşmadığına işaret edilen açıklamada, sömürge politikasının sahada kalıcı barışın temin edilmesi karşısında ciddi engel teşkil ettiği ifade edildi.
Açıklamada, İsrail'in sömürge politikasının bölgede şiddete ve gerginliğe sebebiyet verdiği belirtildi.
İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 300'den fazla yasa dışı konut inşa planını onaylayacağı bildirilmişti.
Bakan Smotrich ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir İsraillinin öldüğü saldırı sonrası işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni konutlar inşa edilmesi çağrısı yapmıştı.
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