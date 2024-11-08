Fransa-İsrail Maçı İçin Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Fransa-İsrail Maçı İçin Güvenlik Önlemleri

Fransa İçişleri Bakanı, Fransa-İsrail futbol maçının yerini değiştirmeyeceklerini açıkladı.

08.11.2024 15:19
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Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, 14 Kasım'da ülkesinde düzenlenecek Fransa- İsrail futbol karşılaşmasının başka bir yerde yapılması talebini reddettiğini açıkladı.

Retailleau, X hesabından yaptığı açıklamada, bazı kişilerin, Fransa-İsrail futbol karşılaşmasının başka bir yerde yapılmasını talep ettiğini belirtti.

"Bunu kabul etmiyorum: Fransa geri adım atmıyor çünkü bu, şiddet tehditleri ve Yahudi karşıtlığı karşısında pes etmek anlamına gelir." ifadesini kullanan Retailleau, verdiği talimat üzerine, Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez'in maçın Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France'da yapılması için gerekli güvenlik önlemlerini aldığını kaydetti.

Fransa'da bir grup Filistin destekçisi, ülkelerini Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail ile 14 Kasım'da karşı karşıya getirecek futbol müsabakasının düzenlenmemesi için Paris'te 4 Kasım'da Fransa Futbol Federasyonu (FFF) binasında eylem yapmıştı.

FFF binasına giren eylemciler "Suçlu İsrail, suç ortağı FFF", "Stada de France'ta İsrail-Fransa maçına hayır", "Soykırımı durdurun, sessizlik öldürür" yazılı pankartlar açarak, İsrail karşıtı sloganlar atmıştı.

Ellerine kırmızı eldiven giyen Filistin destekçileri, askeri üniformalarıyla Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'e tepki göstermişti.

İsrailli taraftarlar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde dün yapılan Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında, Filistin destekçilerine saldırıp, provokasyonlarda bulunarak olay çıkarmıştı.

Hollanda polisi, maç öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda havai fişek bulundurma, kullanma ve kamu düzenini bozma suçlarından 57 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa-İsrail Maçı İçin Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

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