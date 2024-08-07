Fransa, İsrail Maliye Bakanı'nın Gazze açıklamasını kınadı - Son Dakika
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Fransa, İsrail Maliye Bakanı'nın Gazze açıklamasını kınadı

Fransa, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'deki açlık ve kıtlık çeken 2 milyon sivilin ölmesinin haklı olduğunu ima etmesini şiddetle kınadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i kabul edilemez sözleri nedeniyle kınadığını belirtti ve İsrail'in uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurguladı.

07.08.2024 20:42
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Fransa, 2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin haklı olabileceğini ima eden aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "şiddetle" kınanmasını istedi.

???????Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gazze'deki esirlerin serbest kalması için 2 milyon sivilin açlıktan ölmesinin haklı ve ahlaki olduğunu" söyleyen Smotrich'in bu sözleri karşısında derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Fransa, İsrail hükümetini bu kabul edilemez olan sözleri şiddetle kınamaya çağırıyor." ifadesi kullanılırken, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 26 Ocak tarihli kararına uyması ve bunun için gerekli olan önlemleri alması gerektiği kaydedildi.

İsrail'in giriş noktalarını engellediği ve abluka altında olan Gazze'de acil durumdaki 2 milyon sivile insani yardımın ulaştırılmasının uluslararası insancıl hukukun bir zorunluluğu olduğu vurgulanan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın daha önce yardımların ulaşımının engellenmesinin bir suç teşkil edebileceğini söylediği hatırlatıldı.

Açıklamada, bölgenin istikrarsızlaşma riski ve kabul edilemez insani kayıp sayısı karşısında, ateşkes sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

"Gazze Şeridi'ne insani yardımlar engellenmeli"

Smotrich, "Israel Hayom" adlı yayın kuruluşu tarafından 5 Ağustos'ta düzenlenen bir konferansta, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların engellenmesi gerektiğini savunmuştu.

İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemeleri nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ihsas eden Smotrich, "Mevcut küresel gerçeklikte bir savaşı yönetemeyiz. Rehinelerimiz geri dönene kadar, haklı ve ahlaki olsa bile, kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin vermez." ifadelerini kullandı.

Bakan Smotrich, uluslararası toplumun bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemeye izin vermeyeceğini söyleyerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürebilmek için uluslararası meşruiyete ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol altına alması gerektiğini savunan aşırı sağcı Bakan, Gazze'nin tamamının kontrolünü sağlamanın hedeflenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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