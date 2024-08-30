Fransa İsrail saldırılarından derin endişe duyuyor

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Fransa'nın İsrail saldırılarının işgal altındaki Filistin topraklarında yol açtığı yıkımdan "derin endişe" duyduğu bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de okulları ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındıkları yerlere yönelik saldırılarının yoğunluğunun "kabul edilemez" sivil kayıplara yol açtığı belirtildi.

İsrail saldırılarının Filistin topraklarında yol açtığı yıkımından "derin endişe" duyulduğu kaydedilen açıklamada, "İsrail dahil herkesin uluslararası hukuka uyma zorunluluğu" olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) veya insani yardım personeline yönelik saldırıların da "kabul edilemez" olduğu belirtilerek İsrail'in, hafta içi Gazze'de Dünya Gıda Programı aracına ateş açması şiddetle kınandı.

İsrail'in Batı Şeria'daki geniş çaplı saldırılarının şiddet ve istikrarsızlık ortamını daha da kötüleştirdiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in burada inşa ettiği yerleşimlerinin 19 Temmuz'da Uluslararası Adalet Divanının (UAD) da altını çizdiği gibi uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Fransa'nın, Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunu ihlal eden tüm eylemleri ve aynı şekilde İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in kutsal mekanların statükosuna aykırı eylemlerde bulunmaya yönelik "sorumsuz" söylemlerini kınadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Fransa'nın, Gazze'deki esirlerin salıverilmesi ve ateşkes çağrısı yinelendi.