Fransa: İsrail yerleşimleriyle ticarete yasak getirdik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa: İsrail yerleşimleriyle ticarete yasak getirdik

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağının AB genelinde geçerli olmasından yana olduklarını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, ülkesinin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağının Avrupa Birliği (AB) genelinde geçerli olmasından yana olduğunu belirtti.

Confavreux, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabiri Confavreux'ye şu soruları yöneltti:

"Dün Fransa, Kanada ve İngiltere tarafından yapılan ortak açıklamayla ilgili soru sormak istiyorum. Batı Şeria'da yerleşimleri kolaylaştıranlara karşı tedbirler alınmasından bahsediliyordu. Şunu bilmek istiyorum: bu tedbirler, bireylere yani yerleşimcilere mi yoksa firmalara mı yönelik? Ne tür tedbirler alınacak: yaptırımlar, (Fransız) topraklarına girme yasağı veya başka?"

Confavreux, "Ulusal çapta, şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik birçok yaptırım kararı aldık." diyerek, bunların arasında Fransa topraklarına girme yasağı kararının da olduğunu belirtti.

AB düzeyinde birkaç ay önce Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik 3. yaptırım paketinin kabul edildiğini hatırlatan Confavreux, ülkesinin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklamaya dün karar verdiğini belirtti.

"Aldığımız karar, uluslararası hukuka uygun"

İşgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te durumun kötüleşmesine, Filistin topraklarının gaspının artmasına, bölgede uluslararası hukuka saygı duyulmamasına karşı bu kararı aldıklarını belirten Confavreux, sözlerine şöyle devam etti:

"E1 yerleşim yerinde evlerin bir kısmının inşası için geçen ağustos ayında ihale çağrıları yayımlanması gibi kararlar, Batı Şeria'nın toprak bütünlüğünü ve dolayısıyla iki devletli çözümü doğrudan tehdit ediyor. (İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı) Aldığımız karar, uluslararası hukuka uygun. Çünkü İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı."

Confavreux, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 19 Temmuz 2024 tarihinde işgal altındaki Filistin topraklarında, İsrail'in yasa dışı varlığını güçlendirecek ekonomik ilişkilerin sürdürülmemesi gerektiğini hükmettiğini aktararak, "Bu (ticaret) yasağı tedbiri, kesinlikle İsrail devletine yönelik bir boykot teşkil etmiyor. Yalnızca işgal altındaki Filistin topraklarını kapsıyor; bunlar İsrail'in uluslararası alanda tanınan topraklarına ait değil." şeklinde konuştu.

İsrail'in Fransa'nın ekonomik bir ortağı olmaya devam edeceğini dile getiren Confavreux, "ülkesinin İsrail'e yönelik her türlü boykot girişimine karşı durmayı sürdüreceğini" söyledi.

Confavreux, söz konusu ticaret yasağını uygulamaya koymak için ek çalışmalar yapacaklarına işaret ederek, "Bu (yasak) tedbirinin Avrupa Birliği'nin (AB) tamamına yayılmasından yanayız ve bu dinamiğin devam edeceğini umuyoruz. Avrupa düzeyinde, artık komisyonun bu yönde bir teklifini beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki Konsolosluğunu kapatma kararından üzüntü duyduklarını ifade eden Confavreux, "Uluslararası hukukun uygulanması, misilleme tedbirlerini haklı çıkarmaz." dedi.

Confavreux, Fransa'da düzenlenen farklı savunma fuarlarında bazı İsrailli firmaların yasaklanmasına ilişkin soruya "Bunlar, duruma, fuara ve katılımcılara göre alınan kararlardı. Dolayısıyla, kesinlikle ayrımcı değildi." şeklinde yanıt verdi.

Fransa'nın 17 Eylül'de Lübnan ordusuna desteğe yönelik bir toplantıya ev sahipliği yapacağını belirten Confavreux, bu toplantının Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını dile getirmelerini sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Filistin, Ekonomi, İsrail, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa: İsrail yerleşimleriyle ticarete yasak getirdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi
At, sünnet çocuğunu üzerinden attı At, sünnet çocuğunu üzerinden attı
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak

20:50
Büyük sürpriz Galatasaray’ın Sporting maçı 11’i belli oldu
Büyük sürpriz! Galatasaray'ın Sporting maçı 11'i belli oldu
20:35
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Mezarı cuma günü açılacak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak
20:30
İşte Şampiyonlar Ligi bu Galatasaray’ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Galatasaray'ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş'ı kabul etti
20:18
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’i tanıttı İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
19:56
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet verildi
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 20:59:08. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa: İsrail yerleşimleriyle ticarete yasak getirdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement