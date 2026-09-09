Fransa: İsrail yerleşimleriyle ticarete yasak getirdik

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, ülkesinin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağının Avrupa Birliği (AB) genelinde geçerli olmasından yana olduğunu belirtti.

Confavreux, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabiri Confavreux'ye şu soruları yöneltti:

"Dün Fransa, Kanada ve İngiltere tarafından yapılan ortak açıklamayla ilgili soru sormak istiyorum. Batı Şeria'da yerleşimleri kolaylaştıranlara karşı tedbirler alınmasından bahsediliyordu. Şunu bilmek istiyorum: bu tedbirler, bireylere yani yerleşimcilere mi yoksa firmalara mı yönelik? Ne tür tedbirler alınacak: yaptırımlar, (Fransız) topraklarına girme yasağı veya başka?"

Confavreux, "Ulusal çapta, şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik birçok yaptırım kararı aldık." diyerek, bunların arasında Fransa topraklarına girme yasağı kararının da olduğunu belirtti.

AB düzeyinde birkaç ay önce Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik 3. yaptırım paketinin kabul edildiğini hatırlatan Confavreux, ülkesinin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklamaya dün karar verdiğini belirtti.

"Aldığımız karar, uluslararası hukuka uygun"

İşgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te durumun kötüleşmesine, Filistin topraklarının gaspının artmasına, bölgede uluslararası hukuka saygı duyulmamasına karşı bu kararı aldıklarını belirten Confavreux, sözlerine şöyle devam etti:

"E1 yerleşim yerinde evlerin bir kısmının inşası için geçen ağustos ayında ihale çağrıları yayımlanması gibi kararlar, Batı Şeria'nın toprak bütünlüğünü ve dolayısıyla iki devletli çözümü doğrudan tehdit ediyor. (İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı) Aldığımız karar, uluslararası hukuka uygun. Çünkü İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı."

Confavreux, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 19 Temmuz 2024 tarihinde işgal altındaki Filistin topraklarında, İsrail'in yasa dışı varlığını güçlendirecek ekonomik ilişkilerin sürdürülmemesi gerektiğini hükmettiğini aktararak, "Bu (ticaret) yasağı tedbiri, kesinlikle İsrail devletine yönelik bir boykot teşkil etmiyor. Yalnızca işgal altındaki Filistin topraklarını kapsıyor; bunlar İsrail'in uluslararası alanda tanınan topraklarına ait değil." şeklinde konuştu.

İsrail'in Fransa'nın ekonomik bir ortağı olmaya devam edeceğini dile getiren Confavreux, "ülkesinin İsrail'e yönelik her türlü boykot girişimine karşı durmayı sürdüreceğini" söyledi.

Confavreux, söz konusu ticaret yasağını uygulamaya koymak için ek çalışmalar yapacaklarına işaret ederek, "Bu (yasak) tedbirinin Avrupa Birliği'nin (AB) tamamına yayılmasından yanayız ve bu dinamiğin devam edeceğini umuyoruz. Avrupa düzeyinde, artık komisyonun bu yönde bir teklifini beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki Konsolosluğunu kapatma kararından üzüntü duyduklarını ifade eden Confavreux, "Uluslararası hukukun uygulanması, misilleme tedbirlerini haklı çıkarmaz." dedi.

Confavreux, Fransa'da düzenlenen farklı savunma fuarlarında bazı İsrailli firmaların yasaklanmasına ilişkin soruya "Bunlar, duruma, fuara ve katılımcılara göre alınan kararlardı. Dolayısıyla, kesinlikle ayrımcı değildi." şeklinde yanıt verdi.

Fransa'nın 17 Eylül'de Lübnan ordusuna desteğe yönelik bir toplantıya ev sahipliği yapacağını belirten Confavreux, bu toplantının Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını dile getirmelerini sağlayacağını kaydetti.