Fransa, İsraillilerin Filistin topraklarındaki saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Fransa, İsraillilerin Filistin topraklarındaki saldırılarını kınadı

Fransa, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne düzenleyip bir Filistinliyi öldürdüğü, çok sayıda ev ve aracı ateşe verdiği saldırıları şiddetle kınadı.

16.08.2024 17:48
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Fransa, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne düzenleyip bir Filistinliyi öldürdüğü, çok sayıda ev ve aracı ateşe verdiği saldırıları şiddetle kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların artışı ve şiddeti hatırlatılarak yerleşimcilerin eylemlerinin cezasızlık içinde yapıldığını gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin Cit köyüne saldırılarını şiddetle kınadığı bildirildi.

İsrail'e "Batı Şeria'da bu suçların faillerini bulmak ve Filistin halkını korumak için bir an önce gerekli tüm önlemleri alma" çağrısı yapılan açıklamada, Fransa'nın şiddet eylemlerine karışan yerleşimcilere yaptırım uyguladığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Cit köyüne Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetmiş, biri ağır yaralanmış ve Filistinlilere ait 4 ev ile 6 araç ateşe verilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 633 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 400 Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

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