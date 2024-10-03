Fransa, Lübnan'dan 50 Vatandaşını Tahliye Etti

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Fransa'nın, İsrail'in kara saldırılarına başladığını duyurduğu Lübnan'dan yaklaşık 50 vatandaşını tahliye ettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği koordinasyonunda yürütülen tahliye çalışmaları sonucunda Lübnan'da bulunan yaklaşık 50 Fransız vatandaşı Beyrut'tan Fransa'nın başkenti Paris'e getirildi.

Büyükelçiliğin, Fransa'ya ulaşan ilk grup dahil, Lübnan'da zor durumda olan yaşlı, hasta, hamile ve küçük yaştaki 200 vatandaşının tahliyesini sağlayacağı kaydedildi.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'dan Fransız vatandaşlarının tahliyesi için gerekli bütün önlemlerin alınmasını istedi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, 1 Ekim'de, bir Fransız helikopter gemisinin Lübnan açıklarında konumlanmak üzere Fransa'dan ayrıldığını bildirmişti. Helikopter gemisinin, Lübnan'daki Fransız vatandaşlarının tahliyesine ihtiyaç duyulması halinde "tedbir" amaçlı gönderildiği ifade edilmişti.

Genelkurmay Başkanlığı, şu aşamada ülkedeki Fransız vatandaşlarının tahliyesinin söz konusu olmadığını ancak bölgedeki "durumun daha da kötüleşmesine karşı" önlem alındığını kaydetmişti.

Lübnan'da 23 bin Fransız vatandaşı yaşıyor.

Çok sayıda ülkenin Lübnan'daki vatandaşlarını tahliyesi, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Hizbullah altyapısına yönelik "sınırlı ve yoğun kara saldırılarına" başladığını duyurmasının ardından geldi.

Lübnan ordusu da İsrail ordusunun güneyden yaklaşık 400 metre Lübnan topraklarına girdiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'n gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1374 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.