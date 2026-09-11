Fransa Meclis Başkanı Braun-Pivet, Batı Şeria'daki Filistin topraklarının gasbını kınadı

Fransa Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden Filistin topraklarının gasbını kınayarak, bölgedeki Filistinli sivillere yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulundu.

Fransa Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, başkent Paris'teki Ulusal Meclis binasında G7 ülkeleri Meclis Başkanlarının 24. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk zirveye katılan isimler arasında yer alıyor.

Braun-Pivet, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "Ukrayna bombardımanlarla karşı karşıyayken, hedefimizi yeniden dile getiriyoruz: barış istiyoruz ancak herhangi bir barış değil. Dayatılan değil, üzerinde mutabık kalınan bir barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın prensiplerine "ihanet eden" bir barışa karşı olduklarını vurgulayan Braun-Pivet, güvenlik garantilerini sağlayan adil ve kalıcı bir barıştan yana olduklarını kaydetti.

Braun-Pivet, ABD/İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin sağlam diplomatik bir anlaşmaya varılması çağrısında bulunarak, "Ortak çizgilerimiz belli: İran asla nükleer silah elde etmemeli. Balistik programının ilerleyişi durmalı ve Kızıldeniz'deki seyrüsefer özgürlüğüne saygı duyulmalı." ifadelerini kullandı.

Kendi topraklarında tamamen egemen bir Lübnan görmek istediklerini dile getiren Braun-Pivet, bunun için İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğine işaret etti.

Braun-Pivet, "Gazze'de barış planı tüm taraflar tarafından uygulanmalı, insani yardıma yönelik kısıtlamalar kaldırılmalı." diyerek, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden Filistin topraklarının gasbını kınadı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da Filistinlilere uyguladığı şiddet hakkında ise Braun-Pivet, "Sivil halkı hedef alan kabul edilemez şiddetin derhal son bulması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

"Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne aday ülke olmasını isteyenler ilk bizdik"

Metsola da Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan bir ay sonra Avrupalı parlamenterlerin Kiev'e giderek Ukrayna Meclisi'nde bu ülkenin halkının yanında oldukları mesajını verdiklerini hatırlattı.

"O dönem o meclisteki Ukraynalı üyelerin yüzünü ömür boyu hatırlayacağım." diyen Metsola, AP'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararı alınmasını teşvik ettiğini belirtti.

Metsola, "Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) aday (ülke) olmasını isteyenler ilk bizdik." ifadesini kullanarak, G7 ülkelerinin, yapay zeka, hibrit tehditler, dezenformasyon gibi benzer meselelerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"Ukrayna, tehlikeleriyle birlikte hürriyeti, kölelik altındaki bir barışa tercih ediyor"

Stefanchuk ise "Rusya'nın Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturduğunu" ileri sürerek, "Ukrayna, tehlikeleriyle birlikte hürriyeti, kölelik altındaki bir barışa tercih ediyor." dedi.

G7 ülkelerinden, Rus balistik füzeleri ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı koyabilmek için önleyici füzeler talep eden Stefanchuk, "(Rusya'yı) Durdurabileceğinize inanıyorum. Ukrayna'nın ve dünya tarihinde bu kilit rolü üstlenmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.