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Fransa Muhalefet Partisi: İsrail'in Gazze'deki saldırıları skandal - Son Dakika
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Fransa Muhalefet Partisi: İsrail'in Gazze'deki saldırıları skandal

Fransa'nın önde gelen muhalefet partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Parti Koordinatörü Manuel Bompard, Fransa'nın Gazze'de olan bitenin kabul edilemez olduğunu söylemesi gerektiğini vurgulayarak, hükümetin, İsrail'in, Gazze-Mısır sınırındaki sivil konutları vurarak Fransa Dışişleri Bakanlığı mensubunu öldürmesine yaklaşımını 'skandal' olarak niteledi.

Fransa Muhalefet Partisi: İsrail\'in Gazze\'deki saldırıları skandal
17.12.2023 - 20:39,
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Fransa'nın önde gelen muhalefet partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Parti Koordinatörü Manuel Bompard, Fransa'nın Gazze'de olan bitenin kabul edilemez olduğunu söylemesi gerektiğini vurgulayarak, hükümetin, İsrail'in, Gazze- Mısır sınırındaki sivil konutları vurarak Fransa Dışişleri Bakanlığı mensubunu öldürmesine yaklaşımını "skandal" olarak niteledi.

Bompard, katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünde, hükümetin İsrail politikasına ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarında Fransa Dışişleri mensubunun öldürülmesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hükümetin, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu savunmaya devam ettiğini belirten Bompard, "Bu, uluslararası hukukta olan bir kavram değil. Uluslararası hukukta, uluslararası hukuka saygı gösteririz. İsrail hükümetinin, Gazze'de işlediği savaş suçudur ve böyle adlandırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Bompard, Fransız Dışişleri mensubunun, İsrail bombardımanında öldürülmesine ilişkin şunları söyledi:

"Öncelikle ailesine başsağlığı diliyorum. Fransız otoritelerinin, bu konuda tepkisi de başından beri olduğu gibi skandal. Fransa'nın (Gazze'de) olan bitenin kabul edilemez olduğunu söylemesi gerekiyor. Bu durumun maalesef bugün Gazze'deki 20 bin sivil ölümüne bir yenisini eklediğini söylemesi gerekiyor."

Fransa'nın tarihinde "barış için sesini duyuran bir güç" olarak bilindiğini ancak hükümetin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin "çeşitli tutum değişiklikleri" ile tutarsız pozisyon sergilediğini vurgulayan Bompard, bugün hükümetin pozisyonundan ötürü Fransa'nın uluslararası toplumda "duyulur" olmadığına işaret etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, bir mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Aralık'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu Bakanlık mensubunun ağır yaralandığı, birçok kişinin de hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Yaralı Bakanlık mensubunun, daha sonra yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Fransa'nın, sivillerin yaşadığı bu konutun vurulmasını kınadığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Fransa'nın, İsrail makamlarından en kısa sürede bu bombardımanın hangi koşullarda gerçekleştirildiğini aydınlatmasını istediği kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Fransa, Gazze, Son Dakika

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