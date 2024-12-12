Fransa'nın Diplomatı Çin'de

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning perşembe günü yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın diplomatik danışmanı Emmanuel Bonne'nin 13-14 Aralık tarihleri arasında Çin'e geleceğini duyurdu.
Mao, "Bonne, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile Çin-Fransa Stratejik Diyaloğu'nu gerçekleştirecek" diye ekledi.
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