Fransa, Rusya'dan Gelen Tehditlere Dikkat Çekti

Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, Moskova hükümetinin, Fransa'yı Avrupa'daki "başlıca düşmanı" olarak belirlediğini söyleyerek, Rusya'nın kalıcı bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Burkhard, Fransa'nın başkenti Paris'te Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, dünyadaki krizlerin arttığını ifade etti.

Dünyada 30 yıl önce 30 olan çatışma sayısının bugün 120'ye ulaştığını kaydeden Burkhard, bu durumda bir "geriye dönüş" olduğunu düşünmediğini anlattı.

Burkhard, "Hızlı bir çıkış kapısı görmekte zorlanıyorum." diyerek, Fransa'nın durumun kötüleşme riskine karşı ve yeniden silahlanmak konusunda hazırlıklı olduğunu dile getirdi.

"Ülke topraklarında terör tehdidi varlığını sürdürmekte"

Burkhard, Fransızların hibrit tehditlerden doğrudan etkilendiğini anlatarak, "İstihbarat servislerimizin önemli ilerlemeler kaydetmiş ve planlı saldırıları engelleme kapasitesine sahip olmasına rağmen, özellikle ülke topraklarında terör tehdidi varlığını sürdürmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Uzay, enformasyon ve deniz altı kablolarıyla ilgili tehditlerin takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Burkhard, tüm bunların doğrudan ülkenin sosyal uyumunu tehdit ettiğini, bu uyuma saldırmak için en çok dezenformasyona başvurulduğunu söyledi.

Burkhard, "Afrika kıtasındaki istikrarsızlık nedeniyle uzun vadeli operasyon yürütmenin zor olduğunu" savunarak, Fransa'nın özellikle Batı Afrika'da özel bir konumu olduğu ve enformasyon alanında saldırıya uğradığı değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın Afrika'da çıkarları olduğu için bu kıtaya ilgisiz kalamayacağını belirten Burkhard, kıtadaki Fransız üslerinin transferini bu yaz tamamlayacaklarını duyurdu.

Burkhard, İran'da tutuklu olan Fransız vatandaşları konusunda "İran, rehin alma yoluyla devlet terörü uyguluyor." yorumunu yaptı.

"Rusya, Fransa'yı Avrupa'daki başlıca düşmanı olarak belirledi"

İran'ın nükleer programını yeniden başlatmak istediğini savunan Burkhard, "Rusya, Fransa'yı Avrupa'daki başlıca düşmanı olarak belirledi. (Rusya) Kalıcı, yakın ve bana göre önemli bir tehdit." diye konuştu.

Burkhard, Rusya'nın Fransa'yı "hedef" haline getirdiğini söyleyerek, bu ülkenin, hava, kara, deniz ve enformasyon yollarına başvurarak hibrit bir savaş yürüttüğünü öne sürdü. Fransa Genelkurmay Başkanı, ayrıca Moskova hükümetini, uydularını gözetlemeye çalışmakla suçladı.

"Putin'in hedefi, Avrupa'yı güçsüzleştirmek ve NATO'yu dağıtmak"

"Denizde ve deniz altında, Rus saldırı denizaltıları sıklıkla Atlantik (Okyanusu'na) ve bazen de Akdeniz'e gelerek, bizim için önemli olan bölgelerde casusluk yapmaya çalışıyor." ifadesini kullanan Burkhard, bunun endişe verici olduğunun altını çizdi.

Burkhard, "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in hedefi, Avrupa'yı güçsüzleştirmek ve NATO'yu dağıtmak." diyerek, Avrupalıların savunma kapasitelerini artırması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin bölgeden tamamen çekileceğini düşünmediğini dile getiren Burkhard, "Bu onların yararına değil." dedi.