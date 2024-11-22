Fransa, UCM'nin Tutuklama Emrine Destek Verdi

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PARİS, 22 Kasım (Xinhua) -- Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif hakkında çıkardığı tutuklama emrine destek verdi.

Mahkemenin ön yargılama dairesi, Netanyahu ve Gallant'ı 8 Ekim 2023'den 20 Mayıs 2024'e kadar "insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları", Muhammed Deif'i ise 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail ve Filistin topraklarında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tuttu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine perşembe günü düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında UCM'nin "uluslararası istikrarın garantisi" olduğunu ve emirlerinin "her durumda" uygulanması gerektiğini söyledi.

"Cezasızlıkla mücadele bizim önceliğimizdir" diyen Lemoine, Fransa'nın UCM'nin eylemlerini desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Netenyahu'nun Fransa'ya gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağı sorusuna net yanıt vermeyen Lemoine, konunun "yasal açıdan karmaşık" olduğunu belirtti.

Lemoine, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) ev sahipliği yapan Fransa'nın, İsrail tarafından Gazze ve Lübnan'da tahrip edilen kültürel miras konusunda da son derece endişeli olduğunu söyledi.

Norveç de UCM'nin kararını destekledi. Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide perşembe günü yaptığı açıklamada, "UCM, ciddi suçlar için hesap verebilirliğin sağlanmasında çok önemli rol oynuyor" diye konuştu.

Eide, "UCM'nin görevini adil şekilde yerine getirmesi önemli. Mahkemenin davayı en yüksek adil yargılama standartları temelinde yürüteceğine güvenim tam" dedi.