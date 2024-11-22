Fransa, UCM'nin Tutuklama Emrine Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa, UCM'nin Tutuklama Emrine Destek Verdi

Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve diğerleri hakkında verdiği tutuklama emrini destekliyor.

22.11.2024 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PARİS, 22 Kasım (Xinhua) -- Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif hakkında çıkardığı tutuklama emrine destek verdi.

Mahkemenin ön yargılama dairesi, Netanyahu ve Gallant'ı 8 Ekim 2023'den 20 Mayıs 2024'e kadar "insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları", Muhammed Deif'i ise 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail ve Filistin topraklarında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tuttu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine perşembe günü düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında UCM'nin "uluslararası istikrarın garantisi" olduğunu ve emirlerinin "her durumda" uygulanması gerektiğini söyledi.

"Cezasızlıkla mücadele bizim önceliğimizdir" diyen Lemoine, Fransa'nın UCM'nin eylemlerini desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Netenyahu'nun Fransa'ya gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağı sorusuna net yanıt vermeyen Lemoine, konunun "yasal açıdan karmaşık" olduğunu belirtti.

Lemoine, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) ev sahipliği yapan Fransa'nın, İsrail tarafından Gazze ve Lübnan'da tahrip edilen kültürel miras konusunda da son derece endişeli olduğunu söyledi.

Norveç de UCM'nin kararını destekledi. Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide perşembe günü yaptığı açıklamada, "UCM, ciddi suçlar için hesap verebilirliğin sağlanmasında çok önemli rol oynuyor" diye konuştu.

Eide, "UCM'nin görevini adil şekilde yerine getirmesi önemli. Mahkemenin davayı en yüksek adil yargılama standartları temelinde yürüteceğine güvenim tam" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, UCM'nin Tutuklama Emrine Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
11:34 Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP’ye oy atacağım artık Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
09:51 Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası
16:04 Ünlü kuruluştan Türkiye’de enflasyon tahmini Ünlü kuruluştan Türkiye'de enflasyon tahmini
15:56 NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir
15:55 Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor
15:54 Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Kınıyoruz
15:53 Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü
15:52 Sergen Yalçın’dan iddialı sözler: Mike Tyson’ı üçüncü rauntta indiririm Sergen Yalçın'dan iddialı sözler: Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm
15:52 Bursa’da fırtınanın uçurduğu demir, arabaya ok gibi saplandı Bursa'da fırtınanın uçurduğu demir, arabaya ok gibi saplandı
15:31 İsrail Beyrut’a hava saldırısı düzenledi İsrail Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
15:29 Samsun’da tüyler ürperten olay: Bilekleri kesilmiş ve tüfekle vurulmuş adam ölü bulundu Samsun'da tüyler ürperten olay: Bilekleri kesilmiş ve tüfekle vurulmuş adam ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 12:22:19. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa, UCM'nin Tutuklama Emrine Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.