 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransa, Ürdün ile insani ve siyasi işbirliğini sürdürecek - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa, Ürdün ile insani ve siyasi işbirliğini sürdürecek

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Bakan Catherine Colonna'nın Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgali ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. İkili, Gazze'ye insani yardımların sağlanması ve İsrail-Filistin siyasi sürecinin yeniden hayata geçirilmesi gerekliliği konularında anlaştı.

Fransa, Ürdün ile insani ve siyasi işbirliğini sürdürecek
09.01.2024 - 11:53,  Güncelleme: 12:00
Abone Ol

Fransa'nın Ürdün ile insani ve siyasi işbirliğini sürdüreceği bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Catherine Colonna, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

İkili, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgali nedeniyle tansiyonun yüksek olduğu Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Colonna ve Safadi'nin görüşmesinin temel konularından biri, İsrail'in ayrım gözetmeksizin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye insani yardımların sağlanması oldu.

Bakan Colonna, Fransa ve Ürdün'ün 4 Ocak'ta Gazze'ye havadan 7 ton yardım ulaştırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu işbirliğinin sürdürülmesini istedi.

Öte yandan, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini ele alan ikili, bölgesel gerginliği tırmandıran uluslararası hukuk ihlallerini kınadı.

Colonna ve Safadi, bölgesel krizin çözümüne ilişkin İsrail-Filistin siyasi sürecinin yeniden hayata geçirilmesi gerekliliğine değindi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Orta Doğu, Fransa, Gazze, Ürdün, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Ürdün ile insani ve siyasi işbirliğini sürdürecek - Son Dakika


11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34
TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı

Son Dakika
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
10:00 Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:13:10. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa, Ürdün ile insani ve siyasi işbirliğini sürdürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement