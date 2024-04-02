Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, iki ülkenin, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanmasının ve insani yardıma erişimin iyileştirilmesinin gerekliliği konusunda mutabık olduğunu bildirdi.
Bakanlar, Paris'te düzenledikleri ortak basın toplantısında, Rusya- Ukrayna savaşının yanı sıra Gazze'de acil ateşkes sağlanması konusunu ele alarak, Gazze'de World Center Kitchen (WCK) adlı sivil toplum kuruluşunun yedi çalışanının ölümüne sebep olan hava saldırısına da değindi.
Orta Doğu krizi kapsamında Fransa ile ortaklıklarının altını çizen Blinken, iki ülkenin, "Gazze'deki durumun diğer bölgelere yayılmasını önlemek amacıyla" birlikte çalıştığını kaydetti.
Blinken, konuşmasında, Gazze'de en kısa sürede ateşkes sağlanarak rehinelerin serbest bırakılmasının ve bölgeye yapılan insani yardımın devamlılığının gerekliliğini vurguladı.
Gazze'de 1 Nisan'da WCK çalışanlarının öldürüldüğü saldırıya da değinen Blinken, "Söyleyebileceğim tek şey pazartesi İsrail saldırısında hayatını kaybeden yedi yardım görevlisinin ailelerine, yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı dilediğimiz." ifadesini kullandı.
Sejourne ise Gazze'de ateşkesin ve insani yardım girişinin gerekliliğini vurgulayarak, WKC çalışanlarının ölümüne sebep olan saldırıyı "şiddetle kınadığını" dile getirdi.
Stephane Sejourne, "Fransa'nın, krizi sona erdirecek parametreler üzerinde çalışmak için inisiyatif aldığını" ve "iki devletli çözümün ileriye giden yol" olabileceğine inandığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Fransa ve ABD, Gazze'de ateşkes ve insani yardım konusunda mutabık - Son Dakika
Antalya'nın Serik ilçesinde, aralarında husumet bulunan H.B.Y. ve Şehmus Löklök arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. H.B.Y., Löklök'ü bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan Löklök, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından H.B.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Tütenli köyü mevkisinde seyir halinde olan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Veysel D. ile minibüste bulunan Rüya Ece Aktaş, Şeyda, Alperen ve Azranur Tarkan, Hüseyin ve Hasan Güler yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisinde 8'i çocuk toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Edremit Belediyesi, Türkiye'nin önemli yazarlarından Sabahattin Ali'nin ölümünün 76. yılında adının verildiği parkta anma programı düzenledi. Programa Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da katıldı.
Zonguldak M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, il protokolü, kurum personeli ve hükümlülerin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi. Programda, hükümlülerin Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahi ve Naat-ı Şeriflerin seslendirilmesi, semazen gösterisi ve hükümlülere başarı belgelerinin verilmesi gibi etkinlikler yer aldı. Programa, çeşitli yetkililer ve kurum yöneticileri de katıldı.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Van'daki mazbata krizine ilişkin konuştu. Bir muhabir, Bakırhan ve Hatimoğulları'na, DEM Partili Van adayı Abdullah Zeydan'ın geçmiş yıllarda yaptığı açıklamaya ithafen soru sordu. Bakırhan ve Hatimoğulları, muhabirin "Abdullah Zeydan'ın PKK'yı övücü sözlerine (PKK sizi tükürüğüyle boğar) katılıyor musunuz?" sorusuna tepki göstererek, "Ne alakası var şu anki gündemimizle?" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?