Fransa ve Almanya'dan Suriye'ye İlk Resmi Ziyaret

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve Alman mevkidaşı Annalena Baerbock, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye gerçekleştirdikleri ilk resmi ziyaret kapsamında yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Barrot ile Baerbock, Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Barrot ve Baerbock'un Suriye ziyaretini AB adına yaptığını duyurmuştu.

Şara ile görüşmeleri öncesinde Bakan Barrot, Şam'daki Fransız Büyükelçiliğini ziyaret etmiş, ardından Baas rejiminin başkentteki işkence üssü olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulunmuştu. Barrot, Şam'da sivil toplum temsilcileriyle de bir araya gelmişti.