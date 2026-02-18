Fransız Akademisyenlerden Albanese'ye Destek - Son Dakika
Fransız Akademisyenlerden Albanese'ye Destek

18.02.2026 16:53
Fransız akademisyenler, BM raportörü Albanese'nin istifasının talep edilmesine tepki gösterdi.

Fransız akademisyenler, hükümetin Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yönelik dezenformasyona katılarak raportörün istifasını talep etmesine tepki gösterdi.

Le Monde'da yayımlanan ortak bildirilerinde Fransız akademisyenler, "Francesca Albanese'nin istifasını talep ederek Fransız makamları BM mekanizmalarını zayıflatıyor." ifadelerini kullandı.

Fransız hükümetinden "örnek teşkil ederek BM özel raportörlerinin bağımsızlığını savunmasını" isteyen akademisyenler, Albanese'ye yönelik dezenformasyon kampanyasının "basit bir siyasi polemik olmadığını" vurguladı.

Akademisyenler, Albanese'nin görevi gereği "dürüstlük ve iyi niyet" ilkelerine tabi olduğunu hatırlattı. Bu ilkeleri ihlal etmesi durumunda görevden uzaklaştırılabileceğini belirten akademisyenler, geçen yıl görev süresinin hiçbir itiraz olmaksızın üç yıl daha uzatıldığını da anımsattı.

Otoriter devletlerin ya da uluslararası hukuku çiğneyen devletlerin BM özel raportörlerinden rahatsız olarak onları istikrarsızlaştırma girişiminde bulunacağına dikkati çeken akademisyenler, "kendisini çok taraflılık ve uluslararası hukuk ilkelerine bağlı" bir devlet olarak tanımlayan Fransa'nın Albanese'ye karşı yürütülen dezenformasyona itibar etmesine tepki gösterdi.

Akademisyenler, Fransa'nın savunduğu ilkelerle uyumlu olarak "kötü örnek oluşturmaktan" kaçınması gerektiğini bildirdi.

Son günlerde Avrupa ülkelerinden çok sayıda siyasetçi, montajlanmış dezenformasyona dayalı bir video üzerinden Filistin Özel Raportörü Albanese'ye asılsız suçlamalar yöneltmişti.

Başta Fransa olmak üzere Almanya, Avusturya, İtalya ve Çekya, dezenformasyona dayalı videoya itibar ederek Albanese'nin istifasını istemişti.

Albanese'nin yaptığı iddia edilen açıklamalarının yanlış ve uydurma olduğunun ortaya çıkması üzerine bazı Avrupalı bakanların ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Albanese'nin istifasını isteyen paylaşımlarını kaldırdığı görülmüştü.

Katar'ın başkenti Doha'da Al Jazeera tarafından 7 Şubat'ta düzenlenen forum kapsamında çevrim içi katıldığı programda Albanese'nin "İsrail'i insanlığın ortak düşmanı olarak nitelendirdiği" ileri sürülmüştü. Sosyal medya platformlarında yayılan videonun montajlandığı ve Albanese'ye söylemediği sözler atfedildiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

