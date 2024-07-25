Fransız Koşucunun Başörtüsü Tepkisi - Son Dakika
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Fransız Koşucunun Başörtüsü Tepkisi

Fransa'nın ev sahipliğinde yapılacak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkesini temsil edecek Fransız koşucu Sounkamba Sylla'nın açılış törenine başörtüsü ile katılmasına izin verilmemesi tepki çekti. Fransız hükümetine yöneltilen eleştiriler üzerine, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera sporcunun açılış törenine katılması için bir çözüm bulunduğunu belirtti. Fransız sporcu, şapka takması şartıyla törene katılabileceğini açıkladı. Fransa'nın başörtüsü yasağı, insan hakları kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

25.07.2024 23:14
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Fransa'nın ev sahipliğinde yapılacak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkesini temsil edecek Fransız koşucu Sounkamba Sylla'nın açılış törenine başörtüsü ile katılmasına izin verilmemesi tepki çekti.

Fransa'yı 4x400 metre bayrak yarışı müsabakalarında temsil edecek Sylla'nın geçen hafta sosyal medya hesabından başörtüsü taktığı için açılış törenine katılmasına izin verilmediğini duyurması üzerine tepkiler büyüdü.

Sporcular ve sosyal medya kullanıcıları Fransız hükümetine eleştiriler yöneltirken, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera CNN'e verdiği röportajda sporcunun açılış törenine katılması için bir "çözüm" bulunduğunu belirtti.

Bakan Oudea-Castera "Yasa bu ve bizim yasalara uymamız gerekir ve ülkenizi temsil eden bir sporcu olduğunuzda örnek teşkil etmeniz gerektiğini o (Sylla) çok iyi anlıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Oudea-Castera Fransız sporcu ile "dini bir sembol olarak nitelenemeyecek başka bir şey giyebileceği" konusunda konuştuklarını ve bu konuda uzlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Öte yandan Fransa Olimpiyat Komitesi, açılış törenine katılması için kendisinden şapka takması istenen Sylla'nın teklifi kabul ettiğini açıkladı. Fransız koşucu Sylla ise konuya ilişkin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılabilmem için nihayet uzlaştık." ifadesi yer aldı.

Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemekten sorumlu organizasyon olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) bu kapsamda bir kısıtlaması olmamasına rağmen, Fransa olimpiyatlarda yarışacak milli takım oyuncularına başörtüsü yasağı uyguluyor.

Fransa Spor Bakanı Oudea-Castera 24 Eylül 2023'te Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takmasının yasaklandığını duyurmuş ve sporda "katı bir laiklik" rejimi uygulanmasından yana olduklarını belirtmişti.

Yasak kararı spor camiasından ve insan hakları kuruluşlarından tepki toplarken, Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere birçok kuruluş bir araya gelerek 24 Mayıs'ta, uygulanması kararlaştırılan yasağa karşı IOC'ye bir mektup göndermişti.

Mektupta, hem Paris Olimpiyat Oyunları'nda hem de tüm spor müsabakalarında başörtüsü takan Fransız sporculara yönelik tüm yasakların kaldırılması için IOC'dan Fransa'daki spor otoritelerine kamuya açık bir çağrıda bulunması talep edilmişti. Ancak insan hakları kuruluşlarının bu girişimi sonuçsuz kalmıştı.

Olimpiyat Oyunları açılış töreni

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek oyunların açılışı yarın Sen Nehri'ndeki törenle yapılacak. Böylece Olimpiyat Oyunlarının açılış töreni tarihinde ilk kez müsabakaların yapılacağı stadyumun dışında gerçekleştirilecek.

Olimpiyat Oyunları kapsamında yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te 100 yılın ardından düzenlenen organizasyona 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılacak. Paris 2024'ün açılış törenine ayrıca 110 devlet ve hükümet liderinin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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