Fransız Olimpiyat açılış töreninde Filistinli boksörün İsrail saldırıları temalı gömleği dikkat çekti - Son Dakika
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Fransız Olimpiyat açılış töreninde Filistinli boksörün İsrail saldırıları temalı gömleği dikkat çekti

Fransa'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Filistinli boksör Wasim Abusal'ın giydiği gömlek, İsrail'in Gazze saldırılarına dikkat çekti. Gömleğin üzerinde güneşli bir günde futbol oynayan çocukların üzerine bomba yağdıran savaş uçakları tasvir edilirken, Filistin bayrağı, kefiye ve olimpiyat halkaları da kullanıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Abusal'ın bu gömleği takdir ederken, gömleğin güçlü bir mesaj verdiğini belirttiler.

27.07.2024 16:25
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Fransa'da dün Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde, Filistinli boksör Wasim Abusal'ın giydiği İsrail'in Gazze saldırıları temalı gömlek dikkatleri üzerine çekti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında dün Sen Nehri'nde yapılan açılış töreninde, 6 bin 800 sporcu 85 tekneyle 6 kilometrelik güzergahta geçit yaptı.

Fransa'ya 25 Temmuz'da varan Filistin kafilesi, ellerinde Filistin bayrakları ve başlarında Filistin kefiyesi ile törende yerini aldı.

Kafilenin Sen Nehri'nden tekneyle geçtiği sırada, Abusal'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını konu alan gömleği dikkati çekti.

Abusal'ın gömleğinin ön kısmında güneşli bir günde futbol oynayan çocukların üzerine bomba yağdıran savaş uçakları tasvir edilirken, gömleğin sırt kısmında kefiye, bir yakasında zeytin dalı ve bir diğer yakasında olimpiyat halkaları motifi kullanıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Abusal'ın, futbol oynayan çocukların üzerine İsrail'in bomba yağdırmasını tasvir eden gömleği giymesini takdir etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Filistin delegasyonu tüm kelimelerden de fazlasını ifade eden bir gömlek icat etti" yorumunu yaparken, bir diğer kullanıcı da "Olimpiyatların açılış töreninde Filistin'in bayrak taşıyıcısı Wasim Abusal'ın giydiği gömlekteki güçlü gönderme: güneşli bir gökyüzünde futbol oynayan bir çocuğun üstüne düşen bombalar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fransız Olimpiyat açılış töreninde Filistinli boksörün İsrail saldırıları temalı gömleği dikkat çekti - Son Dakika
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