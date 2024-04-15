Fransız Siyasetçiler İran\'ın İsrail Saldırısına Tepki Gösterdi

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Fransa'da muhalif siyasetçiler, İran'ın hava saldırısı sırasında ülkelerinin İsrail'i savunduğunu Paris'ten önce Tel Aviv hükümetinin duyurmasına tepki gösterdi.

Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Bastien Lachaud, X hesabından, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Lachaud, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Fransa'nın İsrail'in savunmasına katkı sağladığını söylüyor." ifadesini kullanarak, İsrail hükümetinin bu konuda Fransız hükümetinden önce konuştuğuna dikkati çekti.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun, ordunun İsrail'i savunmak için ne yaptığı konusunda açıklamada bulunması gerektiğini savunan Lachaud, bu amaçla Ulusal Savunma ve Ordu Komisyonu Sekreteri ve LFI Milletvekili Aurelien Saintoul'la Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderdikleri mektubu paylaştı.

Mektupta İran'ın, İsrail'e hava saldırısının ardından Netanyahu'nun Fransa ve İngiltere'ye desteklerinden dolayı teşekkür ettiği ve İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin, Fransa'nın bu saldırıyı engellemek için önemli katkıda bulunduğunu açıkladığı anımsatıldı.

Bu kapsamda bu denli ciddi bir askeri taahhüt karşısında Lecornu'nun, Meclisteki Ulusal Savunma ve Ordu Komisyonunun önünde açıklama yapması gerektiği savunulan mektupta İran'ın bölgede Fransız ordusunu tehdit edip etmediği soruldu.

Mektupta Macron'a, "İsrailli yetkililerin, hangi gerekçeyle Fransız ordusunun bölgedeki bu eylemleri hakkında ülkelerinden önce açıklama yaptığı" sorusu da yöneltildi.

"İki ülke arasında savunma anlaşması olmadan bu nasıl mümkün olur?"

LFI lideri Jean-Luc Melenchon, X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'nın askeri eylemlerini neden Netanyahu'nun duyurduğunu sorarak, "İki ülke arasında savunma anlaşması olmadan bu nasıl mümkün olur?" ifadesini kullandı.

Melenchon, demokratik bir ülkede sadece cumhurbaşkanının şahsi kararıyla bir ülkenin savaşa sürüklenemeyeceği yorumunu yaptı.

Fransız siyasetçi, "Sahadaki Fransız askeri mevzilerini korumak söz konusu ise bu konuda hemfikir olsak dahi şu sorun ortaya çıkıyor: Ne kadar ileri gideceğiz ve hangi amaçla?" görüşünü paylaştı.

Bu sabah Fransız televizyonuna konuk olan Macron, hafta sonu Ürdün'ün talebi üzerine bu ülkenin hava sahasında İran'dan gelen dronları kendi uçaklarıyla vurduklarını belirtmişti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.