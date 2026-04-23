Fransızlardan Hz. İsa Heykeline Tepki

23.04.2026 11:47
İsrail askerinin Hz. İsa heykelini parçalaması Fransızların tepkisini çekti, kültürel saldırılara dikkat çekildi.

İsrail askerinin Lübnan'da Hz. İsa heykelini balyozla parçalamasını "saygısızlık" olarak gören Fransızlar, İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile yıkımlarının daha ciddi mesele olduğunu vurguladı.

İsrail'in Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında arkeolojik alanların ve müzelerin yanı sıra dini ve tarihi binalar da hasar gördü.

Merkezi Paris'te bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) verilerine göre, 7 Ekim 2023 ila 24 Mart 2026 tarihleri arasında Gazze Şeridi'nde 164 kültürel alan hasar gördü.

İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun saldırılarına yeniden başlamasıyla bu ülkedeki kültürel varlıkların korunması için UNESCO harekete geçti.

UNESCO, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan'daki 39 kültürel varlığın geçici olarak artırılmış koruma altına alındığını bildirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin Hz. İsa heykelini balyozla parçaladığını gösteren fotoğraflar, sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından olay, başta Hristiyan dünyası olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çekti.

Paris'in banliyösü Saint-Denis'de AA muhabirine konuşan Fransızlar, İsrail askerinin bu davranışına ve İsrail ordusunun Lübnan ve Gazze'deki yıkımlarına tepki gösterdi.

"İnancımıza saldırıyorlar"

Papaz Yves C, tarihi Saint-Denis Bazilikası'nın önünde Hz. İsa heykelinin İsrail askerinin saldırısına hedef olmasıyla ilgili, "Bu heykelin tahrip edilmesi beni üzüyor çünkü inancımıza saldırıyorlar, bize neşe getiren Hz. İsa'ya saldırıyorlar." ifadesini kullandı.

Yves C, inancı, ibadeti çağrıştıran eşyalara saldırmanın herhangi bir gerekçesi olmadığını dile getirerek, "Lübnan, Hristiyan bir geleneğe sahip, bu nedenle onlar (Lübnanlılar) için bunu yaşamak zor olmalı." dedi.

"Genel bir yıkım sürecinin bir parçası"

Felsefe öğretmeni Souad K. ise Hz. İsa heykelinin tahrip edilmesi hakkında, "Bu, başından bu yana beni dehşete düşüren genel bir yıkım sürecinin bir parçası ve kendisininkinden farklı bir kültüre yönelik saygısızlık." görüşünü paylaştı.

Souad K, masum sivillerin öldürülmesinin ve yaşam koşullarının tahrip edilmesinin kendisini en fazla şok eden şey olduğunu vurgulayarak, Gazze'de ibadet ve kültür alanlarının yanı sıra kanalizasyonların dahi yıkıldığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında ise Souad K, "Bu bir etnik temizlik." ifadesini kullandı.

Saint-Denis sakini Sofia K. de Hz. İsa'nın heykelinin tahrip edilmesini ciddi bulduğunu belirterek, "Lübnan ve Gazze'den gelen görüntülerin daha ciddi olduğunu düşünüyorum. İsrail'in bize daha ciddi görüntüler gösterdiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Sofia K, Lübnan'da yaşananları İsrail'in saldırısı olarak nitelendirerek, "Bu, uluslararası hukuk tarafından cezalandırılmalı." dedi.

Kaynak: AA

Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
