Frederiksen'den AB'ye Sert Göç ve İklim Mesajları

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, ülkesinin 6 ay sürecek Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı sırasında hem düzensiz göçle sert bir şekilde mücadele edilmesi hem de AB'nin karbon nötrlüğü hedeflerinin ihmal edilmemesi gerektiğine yönelik mesajları, milletvekilleri arasında farklı tepkilere yol açtı.

AP Genel Kurulu, yaz tatili arasından önceki son oturumlar için hafta boyunca Strazburg'da toplanıyor.

AB Konseyinin dönem başkanlığını 1 Temmuz itibarıyla üstlenen ve 1 Ocak 2026'ya kadar sürdürecek Danimarka'nın Başbakanı Frederiksen, ülkesinin 6 aylık programıyla ilgili milletvekillerine hitaben bir konuşma yaptı.

Ülkesinin dönem başkanlığını "Avrupa'nın 1940'lardan bu yana karşılaştığı en büyük zorluklar sırasında" üstlendiğini belirten Frederiksen, bunları " Ukrayna'da süren savaş, Avrupa'nın dış sınırlarına göç baskısı, Orta Doğu'daki çatışmalar, ticaret savaşı riski, artan terörizm, stratejik teknolojilerden yönelen tehditler, iklim ve biyolojik çeşitlilik krizi" olarak sıraladı.

Frederiksen, bunlarla başa çıkmak için ülkesinin dönem başkanlığının önceliklerinin Avrupa'nın güvenliğinin, rekabetçiliğinin güçlendirilmesi ile iklim hedeflerinin başarılması olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Her şeyden önce, kendi güvenliğimizin sorumluluğunu almalıyız. Geçtiğimiz 30 yılda savunma harcamalarımızı azaltmak büyük bir hataydı ve bunu asla tekrarlamayacağız. Rusya'nın silahlanmasının, iki ila beş yıl içinde Avrupa ve NATO için güvenilir bir askeri tehdit oluşturabileceği anlamına geldiği tehdidini hafife alamayız. Rusya artık tek başına çalışmıyor. Bunu Ukrayna'da, Kuzey Kore'nin asker ve mühimmat, İran'dan füzeler ve Çin'den askeri teknoloji sağlamasında görüyoruz. Bu tehdide yanıt vermek için hemen harekete geçmeliyiz, çok daha güçlü bir Avrupa savunma sanayisi inşa etmeliyiz."

İklim ve göç mesajlarıyla AP'yi ikiye bölen Danimarka lideri, ülkesinin AB'nin 2030'a kadar savunmasını güçlendirme hedefi çerçevesinde iddialı bir yol haritası izleyeceğini dile getirdi.

Ukrayna'nın desteklenmesinin vazgeçilmez bir hedef olduğunun altını çizen Frederiksen, "Ayrıca Rusya'ya mümkün olan en sert yaptırımlarla baskıyı artırmalıyız." dedi.

Frederiksen, AB'nin Batı Balkanlar, Ukrayna ve Moldova'ya yönelik genişleme sürecinde gelecek adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Göç ve iklim mesajları

Danimarka Başbakanı, en sert mesajlarını yine göç konusunda verdi.

"Avrupalılar olarak güvenliğimizin bir diğer kısmı da göçle ilgilidir." diyen Frederiksen, şunları kaydetti:

"(Göç) Avrupa'yı zorluyor, insanların hayatlarını ve toplumlarımızın uyumunu etkiliyor. Geçtiğimiz yıl AP seçimlerinde bunu çok net gördük. Göç, ben dahil birçok Avrupalı ??için en önemli öncelikti. Vatandaşlarımız, biz politikacılardan yeni çözümler bulmamızı bekliyor. Avrupalı ??vatandaşların kendi ülkelerinde kendilerini güvende hissetme hakkı var. Bu yüzden dış sınırlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Avrupa'ya gelen göçmen akınını azaltmalıyız."

Bu mesajlar sağ eğilimli milletvekillerinden destek görürken, Frederiksen'in iklim hedefi ile ilgili açıklamaları ise aynı etkiyi oluşturmadı.

Frederiksen, mesajlarının parlamentonun tümünden aynı şekilde alkış almamasıyla ilgili birkaç kez tepkisini dile getirerek, "Amacım bugün Parlamento'daki herkesin aynı anda alkışlamasını sağlamak." dedi.

Danimarka Başbakanı şöyle devam etti:

"'Avrupa, Avrupa, Avrupa' dememin sebebinin ülkemle son derece gurur duymam olduğunu açıkça belirtmek istiyorum. Her şeyden önce bir Danimarkalıyım. Ulus devlete inanıyorum, ancak sınır kontrollerine de inanıyorum. Ülkemize kimin gireceğine, kıtamıza kimin gireceğine karar verebilmemiz gerektiğine inanıyorum."

İklim hedefleriyle ilgili Frederiksen, "Bizim politikacılar olarak, halkımıza, işletmelerimize temiz, yeşil, ucuz enerji sağlayamamamızın savunulabilir olmadığını söylemeliyim. Bu nedenle herkesi yeşil dönüşümün gerçekleşmesini sağlamak için yüksek düzeyde hırslı olmaya teşvik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.