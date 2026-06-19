Fuat Oktay: Erdoğan'ın tecrübesi NATO Zirvesi'ne katkı sağlayacak - Son Dakika
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Fuat Oktay: Erdoğan'ın tecrübesi NATO Zirvesi'ne katkı sağlayacak

Fuat Oktay: Erdoğan\'ın tecrübesi NATO Zirvesi\'ne katkı sağlayacak
19.06.2026 21:04
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tecrübesinin önemine dikkat çekti. Ziyaretlerde vatandaş sorunlarını dinleyen Oktay, Oğulbey'deki İlk İş Yerim Projesi'nde 1072 iş yeri inşa edildiğini belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübesi ve Türkiye'nin diplomatik ağırlığı zirvede önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Oktay, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, Oğulbey Mahallesi Muhtarı Mustafa Cebeci ve ilçe teşkilatı yöneticileriyle Oğulbey Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle Konağı'nda buluştuğu vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Oktay, Türkiye'nin yoğun bir dış politika gündemi içerisinde bulunduğunu, Meclis çalışmaları dışındaki her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Oğulbey'in savunma sanayisi açısından stratejik öneme sahip bir bölge olduğunu vurgulayan Oktay, ASELSAN'ın bölgede yürüttüğü yatırımların hem Ankara hem de Türkiye açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bölgede yaşayan vatandaşların özellikle altyapı, sosyal donatı alanları ve mülkiyet konularındaki taleplerini dinlediklerini anlatan Oktay, hazine arazileri ve tapu meselelerine ilişkin vatandaşlardan yoğun talep aldıklarını ifade etti.

Oğulbeylilerin, bölgede uzun yıllardır yaşayan vatandaşların haklarının korunmasını istediklerini belirten Oktay, hazine arazilerinin satışında önceliğin bölgede yaşayan vatandaşlara verilmesine yönelik taleplerin ilgili kurumlara iletileceğini kaydetti.

"Türkiye, NATO'nun güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini savunmaktadır"

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Oktay, uluslararası sistemin önemli sınamalardan geçtiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı, İran ile yaşanan gerilimler ve transatlantik ilişkilerde ortaya çıkan sorunların NATO açısından kritik bir döneme işaret ettiğini vurgulayan Oktay, Avrupa ile ABD arasında güven bunalımının yaşandığını dile getirdi.

NATO'nun bölgenin güvenlik mimarisindeki temel yapı olmaya devam etmesi gerektiğini aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"NATO üyeleri arasında dayanışmanın yeniden güçlenmesini ve ittifakın geleceğine ilişkin soru işaretlerinin giderilmesini bekliyoruz. Türkiye, NATO'nun güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini savunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübesi ve Türkiye'nin diplomatik ağırlığı zirvede önemli katkılar sağlayacaktır."

Savunma harcamalarının artırılması ve NATO'nun ortak güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik başlıkların da zirvede ele alınacağını belirten Oktay, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlamaya hazır olduğunu ancak savunma sanayisine yönelik kısıtlayıcı yaklaşımların sona ermesi gerektiğini söyledi.

Oktay, zirve kapsamında Ankara'da savunma konferansları, İstanbul'da parlamento düzeyinde NATO görüşmeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla uluslararası etkinliklerin düzenleneceğini ifade etti.

İlk İş Yerim Projesi'nde çalışmalar sürüyor

Açıklaması sonrası TOKİ tarafından yürütülen İlk İş Yerim Projesi alanında da incelemelerde bulunan Oktay, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen proje kapsamında bölgede 1072 iş yerinin inşa edileceğini belirten Oktay, hafriyat çalışmalarının başladığını, projenin planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi.

ASELSAN yatırımlarıyla birlikte değerlendirildiğinde projenin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Oktay, yaklaşık 600 dönümlük alanda yürütülen çalışmanın tamamlanmasıyla Oğulbey ve Gölbaşı'nın yeni bir ticaret ve üretim merkezine kavuşacağını kaydetti.

Oktay, proje kapsamında oluşturulacak iş yerlerinin istihdam, üretim ve ekonomik hareketlilik açısından bölgeye önemli katkılar sunacağını belirterek, projenin öngörülen süreden daha kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Oktay, daha sonra beraberindekilerle MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, kongresini tamamlayan İlçe Başkanı Abdurrahman Özçelik'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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