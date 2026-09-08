Fuat Oktay: Türkiye-Çekya ticaret hacmi 6,5 milyar dolar, hedef 10 milyar

(TBMM) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet, parlamentolar arası ilişkileri geliştirmek üzere Çekya'nın başkenti Prag'a resmi ziyarette bulundu. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Oktay, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 6,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Yeni hedefimiz 10 milyar dolar ve üzeri. Ayrıca hava savunma sistemleri başta olmak üzere savunma sanayisinde, havacılıkta ve teknolojide önemli iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ile beraberindeki Dışişleri Komisyonu üyeleri, Çekya Senatosu Dış İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komisyonu'nun daveti üzerine Prag'a resmi ziyarette bulundu.

TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, Büyükelçi Metin Feyzioğlu ve Büyükelçilik personeli tarafından karşılanırken, Çekya'daki siyasi, ekonomik ve diplomatik gelişmeler ile Türkiye-Çekya ilişkilerine yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bilgilendirmenin ardından açıklamalarda bulunan Fuat Oktay, Türkiye ile Çekya arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, yürütme ve devlet başkanları düzeyinde hızla ilerleyen ilişkilerin parlamentolar arasında da aynı ivmeyle geliştirilmesi amacıyla Çekya'da temaslarda bulunduklarını söyledi. Oktay, Türkiye-Çekya ilişkilerinin ekonomik, ticari, savunma sanayisi, turizm, havacılık, teknoloji ve inovasyon başta olmak üzere çok sayıda alanda önemli fırsatlar barındırdığını ifade etti.

"HEDEF 10 MİLYAR DOLAR VE ÜZERİ"

Türkiye ile Çekya arasındaki ekonomik ilişkilerin son dönemde önemli bir ivme kazandığına dikkati çeken Oktay, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 6,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını kaydetti. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin aşılmış olduğunu aktaran Oktay, "İlişkilerin 10 milyar doların üzerine çıkması noktasında son derece hızlı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARI

İki ülke ilişkilerinde savunma sanayisinin önemli bir başlık olduğunu dile getiren Oktay, ASELSAN ile Çekya'daki savunma sanayisi şirketleri arasında yapılan anlaşmalara işaret etti. Mevcut anlaşmaların ötesine geçerek ortak yatırım ve üretim imkanlarının da değerlendirileceğini belirten Oktay, "Özellikle hava savunma sistemleri, yakın ve alçak irtifa hava savunma sistemleri bunun içerisinde" diyerek Türkiye'deki ilgili kurumların çalışmalarının devam ettiğini ve parlamenter diplomasi yoluyla bu ilişkileri daha ileri taşımak istediklerini ifade etti. Oktay, savunma sanayisi iş birliğinin yalnızca ASELSAN ile sınırlı kalmayıp Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu başta olmak üzere farklı kurum ve kuruluşların da sürecin içerisinde yer alabileceğini kaydetti.

HAVACILIK, TURİZM VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ TEMASLAR

Oktay, Pegasus Airlines ile Çekya'nın havayolu şirketi arasında 2025 yılında yapılan anlaşmanın son aşamaya geldiğini, Türkiye'de Rekabet Kurulu'ndan geçen anlaşmanın Çekya tarafındaki sürecinin de tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Havayollarındaki gelişmenin turizm ve kültürel iş birliğini artıracağını vurgulayan Oktay, yılda yaklaşık 400 bin Çek turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, yaklaşık 100 bin Türk vatandaşının da Çekya'ya gittiğini aktardı.

Teknoloji ve inovasyon alanında da ciddi fırsatlar bulunduğunu kaydeden Oktay, Çekya'nın mühendislik ile Ar-Ge tecrübesi ve Türkiye'nin teknolojik altyapısıyla somut projeler geliştirmeyi ve yatırımcıların önünü açmayı hedeflediklerini belirtti.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA DİPLOMASİ VE DİYALOG ÖNCELENİYOR"

Çekya'da Rusya kaynaklı güvenlik ve tehdit algısının bulunduğunu aktaran Oktay, Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile iletişim kurabilen ve diyalog kanallarını açık tutan bir ülke olduğunu söyledi. Oktay, "Bu alanda da buradaki ilişkilere, sorunlara farklı nasıl çözüm üretmekle ilgili nasıl katkılarımız olabilir, yine parlamenter diplomasi nezdinde biz buna nasıl katkı verebiliriz, bunları değerlendiriyor olacağız" dedi.

GÜNDEMDE İRAN, HÜRMÜZ, GAZZE VE AVRUPA GÜVENLİĞİ VAR

Temaslarda İran, Hürmüz Boğazı ve Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra İsrail'in bölgedeki politikaları, Balkanlar, Avrupa güvenlik mimarisi, transatlantik ilişkiler ve NATO'nun son zirvesinde alınan kararların da görüşüleceğini ifade eden Oktay, iki ülkenin bu alanlarda nasıl daha yakın çalışabileceğinin ele alınacağını belirtti.

Ziyaret kapsamında TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinin Çekya Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde temaslarda bulunması bekleniyor.