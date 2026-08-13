Fuhşa Aracılık Operasyonunda 6 Tutuklama - Son Dakika
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Fuhşa Aracılık Operasyonunda 6 Tutuklama

Fuhşa Aracılık Operasyonunda 6 Tutuklama
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Antalya merkezli operasyonda fuhşa aracılık yapan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

ANTALYA merkezli İstanbul ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen eş zamanlı 'fuhşa aracılık' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Antalya'da yürütülen 'fuhşa aracılık' soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde Antalya, İstanbul ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Bodrum'da gözaltına alınan birer şüpheli ise işlemleri için Antalya'ya getirilecek. İddiaya göre İstanbul'da gözaltına alınan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÜZELLİK YARIŞMALARINDAN SEÇİLEN KİŞİLER İDDİASI

Soruşturma dosyasında, güzellik yarışmalarına katılan veya bu yarışmalardan seçilen bazı kadınların da bulunduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında ilk operasyonda tutuklanan Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney ile dosyada bulunan 4 kişinin organizatör konumunda hareket ettikleri tespit edildi. Bu arada Tuğçe Güney'in cep telefonu şifresini vermediği belirtildi. Söz konusu yapılanmanın 2021 yılından bu yana sistematik şekilde faaliyet gösterdiği ileri sürüldü. Son operasyonda gözaltına alınan kişilerin, Tuğçe Güney'in bağlantıları üzerinden yapılan inceleme ve tespitler sonucunda belirlendiği ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında alınan 8 şüpheliden 1'i olan belediye personeli O.Ş.K. isimli şüphelinin de dosyada 'mağdur-şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alınan kişilerin beyanlarında adının geçtiği gerekçesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanırken, diğer 2 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Belediye, Güvenlik, İstanbul, Antalya, Bodrum, Güncel, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fuhşa Aracılık Operasyonunda 6 Tutuklama - Son Dakika

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