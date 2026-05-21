Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı

Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı
21.05.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun’da fuhuş şebekesine yönelik operasyonda karı-koca gözaltına alındı. Özbekistan’dan kadın getirerek Samsun’da fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilerden erkek zanlı tutuklandı. Hamile olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 6 Özbekistan uyruklu mağdur kadın tespit edildi.

Samsun'da fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan karı-kocadan erkek şüpheli tutuklanırken, hamile olduğu öğrenilen kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, insan ticareti ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, T.A. ile Özbekistan uyruklu eşi N.E.'nin Özbekistan'dan kadınları Türkiye'ye getirerek Samsun'da fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Yapılan çalışmada 6 Özbekistan uyruklu mağdur kadın belirlendi.

Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan karı-koca emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı

TUTUKLANDI 

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hamile olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu N.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti
SGK’daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı SGK'daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı

15:59
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
14:59
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun videosuna çok konuşulacak yorum
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 16:02:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.