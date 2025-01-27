Fuji TV Başkanı Cinsel Saldırı İddiaları Üzerine İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fuji TV Başkanı Cinsel Saldırı İddiaları Üzerine İstifa Etti

Fuji TV Başkanı Koichi Minato, cinsel saldırı iddiaları sonrası istifa etti ve insan hakları eksikliğini kabul etti.

27.01.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da yayın yapan Fuji TV'nin Başkanı Koichi Minato, bir çalışanının, "Japanese TV" sunucusu Masahiro Nakai'nin "cinsel saldırı" ile suçlandığı olaya karıştığı iddialarının ardından istifa etti.

Kyodo ajansının haberine göre, Fuji TV'nin Başkanı Minato, yayın kuruluşunun bir çalışanının, Nakai'nin "cinsel saldırı" ile suçlandığı bir yemeğin düzenlenmesine yardımcı olduğu iddialarının ardından istifasını açıkladı.

Minato, basın toplantısında, "Medyaya olan güvenin sarsılmasındaki sorumluluğumun ağırlığını derinden hissediyorum. Geriye dönüp baktığımda, tepkimizde eksiklikler olduğunu fark ediyorum ve insan hakları konusundaki farkındalığımın eksikliğini kabul ediyorum." dedi.

Koichi Minato'nun yerine Fuji TV'nin Başkanı olarak atanan Kenji Shimizu ise yaptığı açıklamada, "insan haklarını ihlal eden eylemlere asla müsamaha göstermeyeceğini" vurguladı.

Shimizu, "sıfırdan başlayarak" olayın tekrarlanmasını önleyecek tedbirleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Haftalık Japon dergilerinin haberlerinde sunucu Nakai, "rızası olmadan cinsel ilişkiye girdiği bir kadınla 580 bin dolara mahkeme dışı bir anlaşmaya" vardığı ve Fuji TV'den bir yetkilinin de söz konusu kadınla buluştukları yemeğin ayarlanmasında rol aldığı ifade edilmişti.

İddiaların ardından Nakai, emekliye ayrıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Magazin, Olaylar, Japonya, Güncel, Medya, Japon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fuji TV Başkanı Cinsel Saldırı İddiaları Üzerine İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:17 Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
17:05 Yer: İstanbul Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü
16:01 Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:27 Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı
23:25 Barış Pehlivan ve Halk TV’ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma Barış Pehlivan ve Halk TV'ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma
23:21 Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara’da görüştü Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:29:26. #1.12#
SON DAKİKA: Fuji TV Başkanı Cinsel Saldırı İddiaları Üzerine İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.