Fuji TV Başkanı Cinsel Saldırı İddiaları Üzerine İstifa Etti

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Japonya'da yayın yapan Fuji TV'nin Başkanı Koichi Minato, bir çalışanının, "Japanese TV" sunucusu Masahiro Nakai'nin "cinsel saldırı" ile suçlandığı olaya karıştığı iddialarının ardından istifa etti.

Kyodo ajansının haberine göre, Fuji TV'nin Başkanı Minato, yayın kuruluşunun bir çalışanının, Nakai'nin "cinsel saldırı" ile suçlandığı bir yemeğin düzenlenmesine yardımcı olduğu iddialarının ardından istifasını açıkladı.

Minato, basın toplantısında, "Medyaya olan güvenin sarsılmasındaki sorumluluğumun ağırlığını derinden hissediyorum. Geriye dönüp baktığımda, tepkimizde eksiklikler olduğunu fark ediyorum ve insan hakları konusundaki farkındalığımın eksikliğini kabul ediyorum." dedi.

Koichi Minato'nun yerine Fuji TV'nin Başkanı olarak atanan Kenji Shimizu ise yaptığı açıklamada, "insan haklarını ihlal eden eylemlere asla müsamaha göstermeyeceğini" vurguladı.

Shimizu, "sıfırdan başlayarak" olayın tekrarlanmasını önleyecek tedbirleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Haftalık Japon dergilerinin haberlerinde sunucu Nakai, "rızası olmadan cinsel ilişkiye girdiği bir kadınla 580 bin dolara mahkeme dışı bir anlaşmaya" vardığı ve Fuji TV'den bir yetkilinin de söz konusu kadınla buluştukları yemeğin ayarlanmasında rol aldığı ifade edilmişti.

İddiaların ardından Nakai, emekliye ayrıldığını açıklamıştı.