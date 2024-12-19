Fukuşima'da Çöp İhlallerine İfşa Cezası - Son Dakika
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Fukuşima'da Çöp İhlallerine İfşa Cezası

Japonya'nın Fukuşima Belediyesi, çöp kurallarına uymayanların isimlerini ifşa edecek.

19.12.2024 14:16
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Dünyanın en katı geri dönüşüm kurallarına sahip ülkelerinden Japonya'da çöplerini kaidelere uygun şekilde ayırmayan kişi ve kuruluşların isimlerinin "ifşa" edilmesi kararı alındı.

BBC'nin haberine göre Fukuşima Belediyesi, Mart 2025 itibarıyla ev ve iş yerlerinden atılan çöpler için "boyut, kilo, uygun ayırma" işleminin yapılıp yapılmadığının inceleneceğini duyurdu.

Fukuşima'da geçen yıl kurallara aykırı atılan 9 bin çöp kayıtlara geçti, kent yönetimi bununla mücadelede kararlı olunduğu mesajını verdi.

Kent belediyesince alınan karara göre, çöp atma kurallarına uymayanların isimleri, tüm uyarılara rağmen bir hafta boyunca uygun şekilde çöplerini düzenlememeleri durumunda belediyenin internet sitesinden açıklanacak.

Belediye, gizlilik kuralları gereği çöplerin içeriğinin açıklanmayacağı bilgisini paylaştı.

Halihazırda kentte geri dönüşüm kurallarına uymayan çöpler, görevliler tarafından toplanmıyor ve üzerine not bırakılarak kurallar hatırlatılıyor.

Japonya'da her kentin kendi kuralları bulunuyor, Fukuşima'da çöplerin saat 08.30'da çöp toplama noktasına uygun şekilde bırakılması gerekiyor.

Kurallar uyarınca çöplerin geri dönüşüme uygun ve uygun olmayanlar ile yanıcı ve yanıcı özelliği bulunmayanlar şeklinde farklı poşetlere konulması isteniyor.

Ayrıca eski ev eşyası ya da moloz gibi çöpler ise belediyeden randevu alınarak atılabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fukuşima'da Çöp İhlallerine İfşa Cezası - Son Dakika

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